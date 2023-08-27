Bloomberg: Mastercard и Visa прекращают сотрудничество с Binance

Компании Mastercard и Visa отказываются от выпуска платежных криптовалютных карт для Binance на фоне постоянных проблем биржи, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Visa закрыла выпуск совместных продуктов в Европе с июля, Mastercard полностью прекратит сотрудничество с Binance в сентябре. Платежные компании отказались прокомментировать свои решения.

В марте CFTC подала гражданский иск против Binance. Ведомство считает, что биржа нарушила правила торговли деривативами, работая без соответствующей регистрации. В июне претензии к Binance и ее главе Чанпэну Чжао выдвинула SEC. Регулятор предъявил в общей сложности 13 обвинений.

На фоне регуляторного давления на биржу в США платформа также столкнулась с проблемами в Европе. Binance отозвала заявки на получение лицензий в Великобритании, Австрии, на Кипре и объявила об уходе из Нидерландов. Управление финансовых услуг и рынков Бельгии отдало распоряжение бирже прекратить свою деятельность. СМИ сообщили о расследовании властей в отношении филиала Binance во Франции.

После санации в марте Signature Bank и ликвидации в том же месяце Silvergate Bank у подразделения Binance в США возникли трудности с банковским обслуживанием. Платформа держала в этих учреждениях долларовые депозиты клиентов.

В мае Binance приостановила пополнение аккаунтов австралийских пользователей в местной валюте из-за действий поставщика услуг. В результате отказа от сотрудничества со стороны Paysafe, биржа прекратила ввод и вывод средств в британских фунтах стерлингов. Платформа цифровых платежей Checkout.com также сообщила о выходе из сотрудничества с биржей.

Было решено закрыть сервис Binance Connect (Bifinity), работавший с марта 2022 года. Продукт позволял мерчантам принимать криптовалютные платежи через системы Visa и Mastercard. Инициатива Binance Card была запущена биржей в рамках более широкого распространения цифровых активов. Она давала возможность пользователям оплачивать товары и услуги в криптовалютах через платежные карты.

Накануне Binance сообщила, что прекратит поддержку продукта в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Это затронет менее 1% пользователей на соответствующих рынках. По данным Bloomberg, речь идет об Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az