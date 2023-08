Amazon выпустит сериал по Fallout в 2024 году

В официальном твиттере онлайн-кинотеатра Prime Video объявили год релиза сериала Fallout, а также представили ретро-постер с Волт-Боем, рекламирующий жизнь и отдых в Лос-Анджелесе. Подробностей о сюжете телеадаптации Fallout нет, но судя по промо-изображению, его действие развернется на западном побережье США.

📍 Vault 33

Location: Los Angeles

Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4

— Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023