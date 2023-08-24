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24 августа, 2023
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Amazon выпустит сериал по Fallout в 2024 году

Amazon Fallout

В официальном твиттере онлайн-кинотеатра Prime Video объявили год релиза сериала Fallout, а также представили ретро-постер с Волт-Боем, рекламирующий жизнь и отдых в Лос-Анджелесе. Подробностей о сюжете телеадаптации Fallout нет, но судя по промо-изображению, его действие развернется на западном побережье США.

На выставке Gamescom 2023 сотрудники издательства Bethesda Softworks показали посетителям закрытой презентации Starfield короткий промо-ролик. Видео пока что не планируют публиковать в сети. По словам журналистов, там можно было увидеть выход человека из Убежища, марширующих членов Братства стали, а также перестрелку в небольшом городке.

Права на разработку телевизионной адаптации Fallout получила Kilter Fims, компания Лизы Джой и Джонатана Нолана, известных по работе над Westworld (Мир Дикого Запада от HBO). Проект также продюсируют геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман. Помимо Уолтона Гоггинса («Омерзительная восьмерка»), главные роли в нем исполнили Элла Пернелл («Шершни») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

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