Amazon выпустит сериал по Fallout в 2024 году

В официальном твиттере онлайн-кинотеатра Prime Video объявили год релиза сериала Fallout, а также представили ретро-постер с Волт-Боем, рекламирующий жизнь и отдых в Лос-Анджелесе. Подробностей о сюжете телеадаптации Fallout нет, но судя по промо-изображению, его действие развернется на западном побережье США.

📍 Vault 33

Location: Los Angeles Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4 — Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023

На выставке Gamescom 2023 сотрудники издательства Bethesda Softworks показали посетителям закрытой презентации Starfield короткий промо-ролик. Видео пока что не планируют публиковать в сети. По словам журналистов, там можно было увидеть выход человека из Убежища, марширующих членов Братства стали, а также перестрелку в небольшом городке.

Права на разработку телевизионной адаптации Fallout получила Kilter Fims, компания Лизы Джой и Джонатана Нолана, известных по работе над Westworld (Мир Дикого Запада от HBO). Проект также продюсируют геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман. Помимо Уолтона Гоггинса («Омерзительная восьмерка»), главные роли в нем исполнили Элла Пернелл («Шершни») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az