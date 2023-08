«Лаборатория Касперского»: как защитить свою переписку на телефоне и почему одного шифрования недостаточно

Сквозное шифрование — только часть безопасности. К такому выводы пришли эксперты из агентств Tech Policy Press и Convocation Research and Design, котоые провели исследование «Что является безопасным?» (What Is Secure). В нем авторы определили сильные и слабые стороны современных мессенджеров.

Главный вывод

Зашифрованная переписка не решит всех проблем пользователя. Поэтому надо обдумать стратегию против настойчивых противников. Грозит ли вам физическое изъятие телефона? Принуждение к его разблокировке? Боитесь ли вы того, что ваши данные будут пытаться получить у компании-владельца мессенджера по суду или ордеру? Или попытаются заразить ваш телефон шпионским приложением? А может, ту же самую переписку проще выудить у вашего собеседника? Для многих ответ на все эти вопросы — «нет», и тогда зашифрованный мессенджер сам по себе дает достаточную защиту. Но даже если ваш ответ — «да», это не повод отказываться от шифрования и безопасного мессенджера: просто они должны стать частью общего ряда мер эшелонированной защиты.

Как защитить переписку? 12 рекомендаций

Самое секретное — лучше лично. Никакие виды цифровых коммуникаций не являются полностью безопасными. Поэтому самые рискованные для разглашения вещи, особенно если речь идет об угрозе жизни и здоровью, рекомендуется обсуждать лично, а не в переписке.

Не принимайте решения вслепую. Пользователи сознательно прилагают усилия, чтобы защитить свою конфиденциальность, но часто ориентируются на «фольклор про безопасность», а не достоверные источники информации. Также мало кто читает документы, связанные с приложениями: условия использования, отчет о прозрачности и взаимодействии с властями. Хорошо изучите: что, где и как на самом деле хранит выбранный мессенджер, кому выдает (и уже выдавал) эти данные. Об этом пишут в отчетах о прозрачности, а также в прессе.

Хорошо изучите настройки мессенджера. Разберитесь, что означает каждая из них и включите максимально безопасные варианты всех нужных настроек. Учтите, что часть настроек безопасности может быть разбросана по общим настройкам телефона (особенно для iMessage на iPhone и Messages by Google на Android) или другим подразделам приложения (характерно для Telegram).

Не пользуйтесь гибридными режимами. В ряде мессенджеров возможна как шифрованная, так и нешифрованная переписка. В iMessage и Messages by Google можно посылать открытые SMS или шифрованные сообщения прямо в рамках одного чата. Это самое неудачное решение, такие сообщения вечно путают. В Messenger* и Telegram есть отдельные шифрованные и нешифрованные чаты, причем по умолчанию используется режим без шифрования. Рекомендованы для использования мессенджеры, основанные на 100% шифровании сообщений — это Signal и WhatsApp.

Больше функций — больше риск. Если мессенджер имеет много дополнительных функций — сториз, боты, связь с соцсетями — то появляются и дополнительные потенциальные каналы слежки и разглашения информации. Стоит отключить всю ненужную функциональность или вообще не пользоваться подобным мессенджером.

Отключайте предварительный просмотр ссылок, обмен геолокацией, гифки. Иногда эти функции удобны, но через них отследить вас могут самые разные стороны, включая тот веб-сайт, на который ведет ссылка. Еще одной функцией, потенциально создающей канал утечки, является поиск GIF для отправки в чат.

Полезны мессенджеры, работающие без привязки к номеру телефона. К таковым отчасти относятся Telegram, Messenger* и iMessage, хотя во всех трех нужно постараться, чтобы вести переписку при помощи внутреннего ника или e-mail. По информации в отчете, WhatsApp и Signal также планируют создание такой функции.

Пользуйтесь исчезающими сообщениями. Для особо чувствительных тем нужно активировать автоматическое удаление переписки через короткий срок (например, 1 минута). К сожалению, такие настройки есть не во всех мессенджерах, кое-где минимальный срок видимости — 24 часа. Исчезающие сообщения слабо защищают от скриншотов и других способов сохранить переписку, доступных собеседнику. В основном они помогут, если в вашем телефоне спустя какое-то время будут ковыряться посторонние.

Шифруйте резервные копии чатов. Стандартные резервные копии в облако нередко становятся каналом утечки, поэтому важно убедиться, что они имеют дополнительное шифрование (его нужно вручную включать в WhatsApp и iMessage), либо же ведутся локально (например, на SD-карту в смартфонах Android), либо вообще отключены. Локальные резервные копии тоже должны быть зашифрованы.

Сверяйте ключи шифрования с важными собеседниками. Эта процедура в разных приложениях называется Сontact Key Verification (iMessage), Safety Numbers (Signal), Security Code (WhatsApp), Encryption key (Telegram). Она позволяет убедиться, что вы переписываетесь с нужным человеком на нужном устройстве. Проверка осуществляется для каждого конкретного чата либо по указанному коду, либо при личной встрече.

Защищайтесь от угона аккаунтов — включайте двухфакторную аутентификацию. Она может называться по-разному — Two-Step Verification, Registration PIN и так далее, — но ее суть неизменна: для входа в аккаунт на новом устройстве требуется дополнительное подтверждение.

Обучайте своих собеседников. Особенно это важно для групп, общающихся в чатах по «чувствительной» тематике. В них важно солидарное соблюдение правил этики и безопасности:

не пересылать приватную информацию дальше;

не делать скриншотов или других копий информации из чата;

поддерживать в сообществе культуру соблюдения конфиденциальности;

грамотно пользоваться настройками мессенджера;

отключать в чатах потенциально небезопасные функции.

Какой мессенджер самый безопасный?

По итогам исследования, в общем зачете явно лидирует Signal, но невозможность использовать его без раскрытия своего номера телефона немного осложняет ситуацию.