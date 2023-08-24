Epic Games запустит программу эксклюзивности — разработчики будут получать 100% от доходов

Компания Epic Games представила новую программу эксклюзивности First Run, которая даст возможность разработчикам в течение первых шести месяцев размещения игры или приложения в Epic Games Store увеличить свою долю прибыли от продаж с 88% до 100%. По истечении шести месяцев участники программы продолжат получать стандартные 88% от доходов своих игр.

Программа станет доступна для регистрации в октябре 2023 года. В ней смогут принять участие игры или приложения, которые прежде не выходили в других сторонних магазинах и не попадали в каталоги подписочных сервисов на ПК. Кроме того, Epic First Run будет распространяться только на игры, выпущенные 16 октября 2023 года или позднее.

Помимо увеличенной прибыли, участникам программы обещают отображение в магазине на главной странице и в специальных коллекциях, включая распродажи, события и авторские статьи. Разработчики смогут выпускать игры в собственных магазинах или продавать их на своем сайте. Программа Epic First Run накладывает ограничение только на сторонние магазины вроде Steam или Microsoft Store.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az