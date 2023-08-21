Acer Predator X32Q FS: игровой 4K-монитор с экраном mini-LED

Компания Acer выпустила в Китае новый игровой монитор Predator X32Q FS. Устройство оснащено 32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K, соотношением сторон 16:9, частотой обновления до 150 Hz и подсветкой mini-LED. Заявлены 1152 зоны локального затемнения, что на 20% увеличивает уровень контрастности при пиковой яркости до 1200 нит.

Predator X32Q FS сертифицирован VESA DisplayHDR 1000, предлагает охват 99% цветового пространства AdobeRGB и время отклика 1 мс (GtG). Монитор имеет порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C, а также переключатель KVM, регулируемую подставку, крепление VESA и два стереодинамика мощностью 7 Вт.

Цена в Китае Acer Predator X32Q FS составляет $687, старт продаж намечен на октябрь. О выходе монитора на рынки других стран информации пока нет.

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