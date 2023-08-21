Как Vertiv расширяет возможности инфраструктурных решений в направлении Edge Computing

Компания Vertiv, всемирно известный лидер в области решений критической инженерной инфраструктуры, ранее известная как Emerson Network Power, занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуре, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и IТ-инфраструктуры от облака до периферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус (штат Огайо, США). Компания ведет бизнес более чем в 130 странах мира. Количество проектов, в которых используются продукты Vertiv, растет из года в года, в том числе благодаря развитию партнерского канала и возможностям, которые предоставляет партнерская программа Vertiv. Кроме того, Vertiv осуществляет поддержку стран с растущими рынками компьютерной, мобильной и облачной инфраструктур, в число которых входит и Азербайджан. С целью расширить предложение своей продукции и сервисов компания Vertiv заключила дистрибьюторское соглашение с одним из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии — компанией Techpro DC. Данное партнерство позволит компании Techpro DC предлагать полный спектр продуктов Vertiv в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.

В ассортименте решений компании Vertiv представлены хорошо себя зарекомендовавшие в регионе торговые марки Chloride, Liebert, NetSure и Trellis. Также компания Vertiv предлагает широкий ассортимент инновационных систем в сфере управления и контроля электропитанием, охлаждения критической инфраструктуры, в том числе инфраструктурные решения для центров обработки данных. С некоторыми из самых инновационных решений мы сегодня вас познакомим, но начать стоит с такого понятия, как Edge Computing, и того, как Vertiv подходит к этому популярному тренду.

Решения Vertiv для Edge Computing

Топология периферийных вычислений кардинально меняет современный цифровой ландшафт, предлагая быструю обработку и вычисление данных, повышенную безопасность и улучшенный пользовательский опыт. Благодаря сверхбыстрой обработке данных, рынок периферийных ЦОД быстро расширяется, но, чтобы раскрыть весь потенциал Edge Computing, организациям необходимо выбрать оптимальную периферийную стойку, интегрировать наиболее подходящие системы питания и охлаждения, а также внедрить эффективные стратегии управления, которые помогут удовлетворить растущие потребности в более высокой вычислительной мощности, поступающей от серверов, устройств хранения и сетевых устройств.

«В решении этих вопросов Vertiv предлагает индивидуальный подход к уникальным потребностям IТ-среды различных организаций. Для обеспечения оптимальной производительности и надежности необходимо тщательно учитывать такие факторы, как распределение электроэнергии, системы резервного копирования, а также контроль температуры и влажности каждой конкретной инфраструктуры. Системы бесперебойного питания (ИБП) играют решающую роль в поддержке новых периферийных приложений и обеспечении непрерывности бизнеса при отключении электроэнергии. Обеспечивая надежное электроснабжение и защиту данных, программного и аппаратного обеспечения, системы ИБП защищают ценные бизнес-активы и исключают дорогостоящие простои. Литий-ионные аккумуляторы, которые в настоящее время широко используются в ИБП, обеспечивают в 2 раза больший срок службы по сравнению с традиционными аккумуляторами. Благодаря способности выдерживать более высокие температуры, литий-ионные батареи с быстрым циклом перезарядки хорошо подходят для периферийных и распределенных IТ-сред», — считает Андреа Ферро (Andrea Ferro), вице-президент Vertiv в регионе EMEA.

В небольших периферийных пространствах мощность всего в 2 кВт может генерироваться достаточно тепла, чтобы вызвать проблемы для IТ-систем. Таким образом, поддержание надлежащей температуры и влажности является важным фактором, требующим специальных решений для охлаждения. Прецизионное охлаждение, установленное в помещении, системы охлаждения, размещенные внутри стойки, — все это эффективные решения, обеспечивающие комфортное регулирование микроклимата на периферии при оптимизации использования пространства. Компания Vertiv рекомендует расставить приоритеты в управлении центрами обработки данных, чтобы избежать распространенных ошибок и сохранить контроль над своим расширяющимся периферийным присутствием. Кроме того, централизованная система управления IТ может сыграть решающую роль в оптимизации процессов и обеспечении безопасного, стандартизированного и автоматизированного управления периферийной инфраструктурой. Благодаря такой консолидации организации могут добиться большей операционной эффективности и контроля, а также снизить риски потери данных.

По своей природе периферийное оборудование часто используется в труднодоступных местах, предполагающих работу без какого-либо вмешательства человека, однако последствия простоя в этих локациях могут быть критичными. По этой причине в данные решения необходимо внедрение системы удаленного мониторинга, которая заблаговременно выявит и устранит потенциальные сбои в необслуживаемых периферийных точках. Система мониторинга позволяет организациям отслеживать состояние и производительность своей пограничной инфраструктуры, выявляя и устраняя потенциальные проблемы до того, как они перерастут в серьезные проблемы. Уязвимость такой инфраструктуры необходимо снижать за счет постоянного онлайн-мониторинга, поскольку он уменьшает потребность в физическом вмешательстве и ускоряет процессы при выявлении проблем.

Периферийные вычисления предлагают захватывающие возможности для цифровой трансформации, но все начинается с принятия стратегических решений на этапе построения. Имея правильные инструменты, предприятия могут обеспечить надежное управление, эффективную диагностику и оперативное решение проблем с IТ-оборудованием во всех локациях своей инфраструктуры.

Однофазные ИБП Vertiv Liebert GXE для IТ-сетей и приложений Edge Computing

В начале этого года компания Vertiv представила Vertiv Liebert GXE — однофазный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, доступный в двух вариантах с номинальной мощностью 6 и 10 кВА в вертикальной или стоечной конфигурациях. Система предназначена для обеспечения надежного питания распределенных IТ-сетей и приложений Edge Computing в различных отраслевых сегментах, таких как предприятия, правительство, производство, финансы, образование и розничная торговля. Продукт уже доступен для стран, использующих решения на 230 В. Liebert GXE работает с высокой эффективностью до 94% в онлайн-режиме и до 98% в режиме ECO, обеспечивая экономию энергии и эксплуатационных расходов по сравнению с другими моделями, доступными на рынке. Высокий коэффициент выходной мощности 1,0 обеспечивает непрерывное и надежное питание большего количества подключенных устройств, защищая их от большинства помех в сети переменного тока с помощью онлайн-технологии двойного преобразования и защиты от перенапряжения на входе.

Время работы устройства от аккумуляторов может быть увеличено за счет установки до четырех внешних батарейных шкафов (EBC) для более длительной резервной защиты, а батареи VRLA с возможностью горячей замены могут быть легко заменены пользователями без помощи квалифицированного персонала и без отключения нагрузки для более плавной работы и минимизации затрат на техническое обслуживание. Кроме того, Liebert GXE имеет встроенное зарядное устройство на 4 А, обеспечивающее быструю зарядку аккумулятора до 90% всего за 3 часа, что может иметь решающее значение в случае частых сбоев в сети, а также встроенную систему мониторинга аккумуляторов.

Vertiv Liebert GXE оснащен удобным цветным ЖК-дисплеем, который делает его простым и интуитивно понятным в использовании. Устройство предлагает возможности удаленного мониторинга для быстрого и простого доступа к IТ-инфраструктуре с помощью дополнительной коммуникационной карты Vertiv Liebert Intellislot Unity и бесплатно загружаемого программного обеспечения Vertiv Power Insight.

Трехфазные ИБП Vertiv

Цифровизация сегодня используется компаниями всех размеров и отраслей, что приводит к увеличению потребности в эффективных решениях для защиты малых и средних инфраструктур от перебоев в подаче электроэнергии. Поэтому здесь никак не обойтись без надежных решений по защите питания, которые представлены трехфазными ИБП. Компания Vertiv занимает первое место на мировом рынке трехфазных ИБП с долей в 16%. Благодаря всем усовершенствованиям, которые компания вносит в свои продукты, высокоэффективные трехфазные источники бесперебойного питания Vertiv мощностью от 10 до 60 кВА, включая Vertiv Liebert ITA2, являются лучшим выбором для периферийных вычислений. Так, например, серия ИБП Liebert ITA2 характеризуется высокими техническими параметрами и универсальностью применения. Технология двойного преобразования, единичный коэффициент мощности и чрезвычайно компактный стоечный/напольный дизайн позволяют Liebert ITA2 обеспечивать надежную защиту энергоснабжения компьютерных залов, сетевого оборудования и оборудования для хранения данных.

Благодаря коэффициенту выходной мощности, равному единице, Liebert ITA2 идеально соответствует требованиям современных IТ-нагрузок, а его широкий диапазон входного напряжения и частоты позволяет снизить необходимость использования батарей, тем самым продлевая срок их службы. Он также оснащен интеллектуальной системой отвода нагретого воздуха с автоматической регулировкой скорости вентиляторов, что существенно снижает потребление энергии и уровень шума. Liebert ITA2 поддерживает работу с общим массивом аккумуляторных батарей для параллельно подключенных ИБП и позволяет гибко изменять количество батарейных блоков, что облегчает использование различных систем батарей и снижает затраты на их приобретение. Зарядное устройство повышенной мощности, которое подходит для различных типов батарей, может заряжать даже высокоемкие комплекты батарей, обеспечивая быстрое восстановление заряда даже после долгого периода отсутствия электропитания.

Liebert ITA2 обладает большим количеством дополнительных опций, расширяющих его технические возможности и подходящих как для напольных ИБП, так и для ИБП, установленных в стойку. При установке в стойку ИБП максимальной мощностью 20 кВА имеет высоту всего 3U, позволяя минимизировать занимаемое пространство. Использование специального байпаса облегчает возможность параллельной работы и технического обслуживания. Время обеспечения резервного питания можно увеличить, установив несколько батарейных модулей в стойку. Кроме того, Liebert ITA2 оснащен ЖК-дисплеем и многоязычным интерфейсом, позволяющим осуществлять точный контроль состояния и производительности системы, а также управлять ею. Серия Liebert ITA2 идеально подходит для небольших серверных помещений и периферийных инфраструктур крупных организаций.

Линейка коммутаторов Vertiv

В конце прошлого года компания Vertiv представила линейку систем распределения питания Vertiv Geist Rack Transfer Switch (RTS) для установки в стойку, обеспечивающих резервное питание устройств с одним кабелем. Эти компактные устройства идеально подходят для использования в распределенных IТ-сетях и периферийных вычислительных центрах. Vertiv Geist RTS мгновенно обнаруживает потерю питания и автоматически переключает нагрузку на альтернативный источник менее чем за 4-8 миллисекунд, позволяя подключенным серверам и другим критически важным устройствам продолжать работу при запланированном или незапланированном отключении. В настоящее время Vertiv Geist RTS доступен в базовых моделях, в моделях с интеллектуальным мониторингом устройства, а также в моделях с коммутацией и мониторингом на уровне розеток. Базовые модели включают в себя необходимые сегодня интеллектуальные функции с возможностью модернизации технологии по мере развития потребностей. Усовершенствованные интеллектуальные модели обеспечивают мониторинг энергопотребления критически важного IТ-оборудования, непосредственно в стойке, либо через удаленный доступ. Помимо обеспечения резервного питания, Vertiv Geist RTS также осуществляет упреждающий мониторинг IТ-среды, включая температуру, влажность и воздушный поток внутри стойки. Vertiv Geist RTS может поддерживать до 24 розеток для стоек с высокой плотностью размещенного оборудования.

Высокоэффективный литий-ионный ИБП Vertiv Liebert GXT5

Срок службы литий-ионных аккумуляторов обычно составляет 8-10 лет. Это примерно столько же, сколько срок службы самого ИБП. По сравнению с примерно 3-5 годами для аккумуляторов VRLA (свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном), такая технология устраняет необходимость в дорогостоящей замене и техническом обслуживании аккумуляторов. Литий-ионные батареи также значительно легче, чем батареи VRLA, и лучше работают при высоких температурах, что снижает затраты и энергию, необходимые для охлаждения стойки. Эти неотъемлемые преимущества гарантируют общую стоимость владения (TCO) до 50% ниже, чем у аналогичного ИБП, использующего батареи VRLA.

ИБП Liebert GXT5 Lithium-Ion, доступный с мощностью 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА и 3000 ВА, представляет собой ИБП с двойным преобразованием, в котором используется литий-ионные аккумуляторы, что позволяет увеличить время работы от батареи при том же объеме пространства, что и обычная батарея VRLA. Liebert GXT5 Lithium-Ion имеет масштабируемую топологию аккумуляторных блоков, то есть возможность добавления к каждому ИБП до 8 внешних литий-ионных аккумуляторных шкафов высотой 1U. Кроме того, Liebert GXT5 Lithium-Ion отличается высоким коэффициентом мощности (0,9-1,0) и эффективностью до 95% в онлайн-режиме и до 98% в активном экономичном режиме, что обеспечивает дополнительную экономию энергии и затрат.

Vertiv Geist RTS и Liebert GXT5 идеально подходят для финансовых организаций, здравоохранения, образования, энергетики, правительственных учреждений и транспортной отрасли, где используются небольшие центры обработки данных, распределенные IТ-сети или центры обработки данных с периферийными вычислениями.

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В заключение следует отметить, что в ассортименте компании Vertiv представлена широкая линейка эффективных и многофункциональных устройств, специально разработанных для взаимодействия с IТ-оборудованием.

Дополнительную информацию о линейке решений компании Vertiv вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Vertiv в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com