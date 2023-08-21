Ушел из жизни сооснователь Adobe Джон Уорнок

19 августа на 83-м году жизни скончался один из основателей компании Adobe Джон Уорнок (John Warnock). Причины смерти не раскрываются, Уорнок скончался в кругу семьи.

Его партнер по бизнесу Чарльз Гешке (Charles Geschke) с которым они в декабре 1982 года основали компанию Adobe, ушел из жизни в апреле 2021 года в возрасте 81 года. Жена Уорнока, графический дизайнер Марва Уорнок (Marva Warnock), разработала оригинальный логотип компании. Через два года после основания Adobe, был представлен первый продукт компании — программное обеспечение PostScript для верстки печатной продукции. Уорнок и Гешке также вместе работали над созданием формата PDF.

«Его дальновидность и страсть позволили Adobe запустить инновационные продукты — Illustrator, формат файлов PDF и Acrobat, Photoshop и Premiere Pro — и открыть новые возможности для творчества миллионам людей. Джон известен как один из величайших изобретателей нашего поколения, он оказал значительное влияние на то, как мы общаемся сегодня — текстом, изображениями и видео», — написал гендиректор Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) в письме сотрудникам.

Джон Уорнок был гендиректором Adobe до 2000 года, до 2017 года — сопредседателем совета директоров вместе с Гешке. До августа 2023 года он оставался членом совета директоров компании.