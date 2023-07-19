Xiaomi представила RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 с AMD Ryzen 7040HS

Компания Xiaomi представила в Китае ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023, оснащенный процессорами AMD Ryzen 7040HS. Корпус устройства выполнен из алюминия и имеет толщину всего 14,9 мм.

Ноутбук будет доступен в двух версиях: с 6-ядерным Ryzen 5 7640HS и 8-ядерным Ryzen 7 7840HS. В обоих случаях объем оперативной памяти LPDDR5-6400 составляет 16 Gb, емкость SSD — 512 Gb. Младшая версия использует встроенный графический процессор Radeon 760M, в то время как старшая версия оснащена 780M.

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition оснащен 15-дюймовым экраном с разрешением 3,2K и частотой обновления до 120 Hz. Максимальная яркость составляет 500 нит. Установлена аккумуляторная батарея на 72 Втч, также предусмотрена веб-камера 1080p и поддержка Wi-Fi 6 для беспроводного подключения к сети.

Цена RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 с Ryzen 5 7640HS составляет $640, с Ryzen 7 7840HS — $665. Предзаказ уже открыт.

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