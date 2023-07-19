EA опубликовала геймплейный трейлер EA Sports FC 24

Компания Electronic Arts опубликовала большой геймплейный трейлер EA Sports FC 24 – футбольного симулятора, пришедшего на замену FIFA 23. В ролике также демонстрируются технологии, которые использовались для создания игры: HyperMotion, PlayStyles и движок Frostbite.

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EA Sports FC 24 появились игровые стили, которые отражают характерные черты конкретных футболистов, например, дриблинг Винисиуса или фирменный крученый навес Трента Александера-Арнольда. Игровые стили сделают движения игроков еще более реалистичными и эффектными. Для того, чтобы их реализовать, разработчики заключили партнерское соглашение с компанией Opta. Всего в игре будет 34 игровых стиля. Они будут влиять не только на анимации, но и напрямую на геймплей.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Системные требования аналогичны FIFA 23.

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