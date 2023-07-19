Samsung разработал видеопамять GDDR7 со скоростью до 32 Гбит/с

Компания Samsung Electronics объявила о том, что завершила разработку первой в отрасли графической памяти DRAM — Graphics Double Data Rate 7 (GDDR7). Она на 40% быстрее и на 20% энергоэффективнее, чем GDDR6.

Новая память способна работать на скорости 32 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность до 128 Гбайт/с. У GDDR6X эти показатели составляют 22,4 Гбит/с и 89,6 Гбайт/с соответственно. Таким образом, при использовании 384-битной шины пропускная способность составит 1,536 Тбайт/с. Это в 1,4 раза больше по сравнению с 1,008 Тбайт/с у флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с памятью GDDR6X.

Добиться таких высоких скоростей стало возможным благодаря использованию метода передачи сигнала через амплитудно-импульсную модуляцию (PAM3) с тремя сигнальными уровнями (-1, 0 и +1). Механизм позволяет за два цикла передавать три бита данных, что более эффективно, чем двухуровневый NRZ в GDDR6. Это позволило увеличить скорость передачи данных на 50% по сравнению с предыдущими поколениями, обеспечивая тем самым большую производительность.

Компания также отметила, что использовала эпоксидный формовочный компаунд (EMC) с высокой теплопроводностью, что позволило снизить тепловое сопротивление на 70% по сравнению с GDDR6.

Ключевые партнеры Samsung протестируют новую память уже в этом году, а массовое производство GDDR7 начнется в 2024 году.

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