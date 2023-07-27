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28 июля, 2023
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Вышла анимационная лента Resident Evil: Death Island

Resident Evil: Death Island

Состоялся цифровой релиз анимационного фильма Resident Evil: Death Island. Лента выходила в ограниченный прокат в начале июля. Картину можно приобрести на Amazon и в ряде других цифровых кинотеатров.

Действие фильма происходит в 2015 году, за два года до событий Resident Evil 7. Главные герои серии должны будут остановить новую биологическую угрозу в тюрьме Алькатрас. Продолжительность ленты составляет полтора часа.

Зрители увидят сразу несколько центральных персонажей франшизы, включая Клэр и Криса Рэдфилд, Леона Кеннеди и Джилл Валентайн, а также появится Ребекка Чемберс. Ранее они никогда не появлялись в кино и видеоиграх одновременно.

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