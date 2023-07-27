Stability AI выпустил «продвинутую» ИИ-модель для генерации изображений

Стартап Stability AI выпустил новую версию нейросетевой модели преобразования текста в изображение Stable Diffusion XL 1.0 (SDXL) с открытым исходным кодом. Разработчики позиционируют новинку как свою «самую продвинутую» модель на сегодняшний день.

SDXL 1.0 содержит 3,5 млрд. параметров и позволяет создавать изображения с разрешением 1 Мп (720p) за «секунды». Предшествующей модели, Stable Diffusion XL 0.9, на генерацию требовалось больше вычислительной мощности.

По словам компании, новая версия обеспечивает «более яркие» и «точные» цвета и лучшую контрастность, тени и освещение по сравнению с предыдущей версией. Кроме того, SDXL 1.0 получила улучшения в области генерации текста. Из дополнительных функций заявлены восстановление недостающих частей изображения и расширение существующих изображений.

«SDXL 1.0 — кастомизируемая и готова к тонкой настройке в соответствии с концепциями и стилями. Она также проста в использовании, обладает способностью создавать сложные проекты с базовыми запросами на обработку естественного языка», — сказал Джо Пенна (Joe Penna), руководитель отдела прикладного машинного обучения Stability AI.

Модель SDXL 1.0 уже доступна на GitHub в дополнение к API Stability и приложениям Clipdrop и DreamStudio.

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