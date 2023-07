Samsung представил smart-часы Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic с вращающимся безелем

На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила, помимо смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 и планшетов серии Galaxy Tab S9, еще одну новинку – smart-часы Galaxy Watch6 и 6Classic. По сравнению с прошлогодними Galaxy Watch5, корпуса новых моделей часов стали немного тоньше, а в модель Classic вернулся вращающийся безель.

Сохранив прежние размеры 40 и 44 мм, базовая модель предлагает более крупные AMOLED-экраны 1,3″ и 1,5″, что стало возможным за счет уменьшения экранных рамок. Такие же дисплеи применяются и в Galaxy Watch6 Classic, но за счет наличия безеля эти варианты более крупные: 43 и 47 мм. Защиту экрана выполняет сапфировое стекло. Обе модели поставляются с корпусом, который защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810H. Базовая модель получила корпус из алюминия, версия Classic — из нержавеющей стали. Появились новые стильные циферблаты и ремешки. Устройства поддерживают опцию постоянно включенного дисплея Always On Display.

Внутри часов установлен новый процессор Exynos W930 с 2/16 Gb памяти (вместо Exynos W920). Немного выросла емкость батарей — (424 мАч для малых моделей и 300 мАч для крупных). Заявленная автономность для обеих версий до 40 часов работы (без Always On Display) и до 30 часов (с Always On Display).

Производитель также выделяет улучшенный мониторинг сна: часы измеряют его качество, длительность, фазы и другие параметры. Часы умеют измерять пульс, частоту сердечных сокращений и температуру тела. Они проанализируют состав тела владельца, выявят процент жира и базовую скорость обмена веществ. Появилась новая опция персонализированных зон пульса. С ее помощью часы определяют уровень физической подготовки пользователя и дают рекомендации об интенсивности нагрузок. Есть поддержка LTE, Wi-Fi (2,4 и 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC, GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo. Программной основой часов выступает Wear OS 4 (One UI 5 Watch).

Габариты и вес Galaxy Watch6 составляют — 44 мм: 42,8×44,4×9,0 мм, 33,3 гр; 40 мм: 38,8×40,4×9,0 мм, 28,7 гр. Galaxy Watch6 Classic — 47 мм: 46,5×46,5×10,9 мм, 59 гр; 43 мм: 42,5×42,5×10,9 мм, 52 гр.

Цены стартуют от $299 за Samsung Galaxy Watch6 и от $399 за Galaxy Watch6 Classic. Smart-часы уже доступны для предзаказа, а в продаже появятся 11 августа.

