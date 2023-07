Visa и Emerging Europe создали платформу цифрового комьюнити She’s Next для предпринимательниц

Visa объявила о запуске платформы цифрового комьюнити She’s Next для женщин-предпринимателей из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, созданной в партнерстве с Emerging Europe, авторитетной платформой для развития бизнеса и сообществ, которая специализируется на данном регионе, — https://shesnext.emergingeurope.org/.

Цель платформы – объединить предпринимательниц из разных стран и создать возможности для нетворкинга, обмена опытом и расширения бизнеса на международном уровне.

«Инициатива She’s Next Empowered by Visa направлена не только на расширение возможностей женщин, но и на создание сообщества амбициозных единомышленниц, — прокомментировала Вера Платонова, старший вице-президент, директор регионального представительства Visa в 17 странах. — Проводя международные мероприятия, посвященные женскому предпринимательству, мы заметили любопытную деталь: участницы предыдущих проектов She’s Next из разных стран легко находят общий язык на основе одинаковых интересов и ценностей. Результаты опроса среди владелиц бизнесов из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, проведенного Visa в партнерстве с Emerging Europe в 2022 году, показали, что 85% респонденток готовы присоединиться к международному сообществу предпринимательниц. Поэтому мы создали его, чтобы женщины могли делиться передовым опытом, учиться друг у друга и расти как лидеры. Я убеждена, что платформа цифрового комьюнити She’s Next станет настоящим прорывом для всех предпринимательниц Азербайджана и всего региона».