Visa и Emerging Europe создали платформу цифрового комьюнити She’s Next для предпринимательниц

Visa объявила о запуске платформы цифрового комьюнити She’s Next для женщин-предпринимателей из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, созданной в партнерстве с Emerging Europe, авторитетной платформой для развития бизнеса и сообществ, которая специализируется на данном регионе, — https://shesnext.emergingeurope.org/.

Цель платформы – объединить предпринимательниц из разных стран и создать возможности для нетворкинга, обмена опытом и расширения бизнеса на международном уровне.

«Инициатива She’s Next Empowered by Visa направлена не только на расширение возможностей женщин, но и на создание сообщества амбициозных единомышленниц, — прокомментировала Вера Платонова, старший вице-президент, директор регионального представительства Visa в 17 странах. — Проводя международные мероприятия, посвященные женскому предпринимательству, мы заметили любопытную деталь: участницы предыдущих проектов She’s Next из разных стран легко находят общий язык на основе одинаковых интересов и ценностей. Результаты опроса среди владелиц бизнесов из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, проведенного Visa в партнерстве с Emerging Europe в 2022 году, показали, что 85% респонденток готовы присоединиться к международному сообществу предпринимательниц. Поэтому мы создали его, чтобы женщины могли делиться передовым опытом, учиться друг у друга и расти как лидеры. Я убеждена, что платформа цифрового комьюнити She’s Next станет настоящим прорывом для всех предпринимательниц Азербайджана и всего региона».

Сайт, на котором размещена платформа, содержит разнообразный контент и доступен для всех. Женщины могут узнать больше о лидерстве, других предпринимательницах, найти вдохновение и приобрести полезные навыки. Также на веб-страницу добавляется полезный контент, созданный в сотрудничестве с Emerging Europe: подкасты, интервью, авторские колонки с практическими советами от экспертов из разных отраслей и т. д.

Платформа цифрового комьюнити, — часть сайта, доступная только для зарегистрированных пользователей, — включает в себя все функции профессиональной социальной сети (ленту новостей, группы по интересам, инструменты для создания публикаций и обмена сообщениями). Она позволит женщинам-лидерам и предпринимательницам общаться, находить деловые контакты, менторов, поставщиков или инвесторов, а также развивать личный бренд.

«В ходе многочисленных глубинных интервью, которые мы провели в рамках исследования, предпринимательницы и основательницы стартапов говорили о том, как важно делиться знаниями и, что еще более значимо, узнавать о том, как другие женщины решали различные проблемы. Таким образом, платформа предназначена не только для взаимного обучения. Она также предоставит возможности для менторства, создания международных связей, а также поиска финансирования и помощи со стороны организаций, поддерживающих бизнесы. И все это — благодаря одному удобному и доступному инструменту», — поделился Эндрю Врубель, партнер-основатель Emerging Europe.

Платформа цифрового комьюнити She’s Next предоставит пользовательницам возможность:

заполнить подробную анкету при регистрации, указав свою страну и интересующие страны, профессиональную отрасль, цели пребывания на платформе, чтобы дальше получать таргетированную помощь от комьюнити-менеджера;

находить бизнес-партнеров;

развивать свой личный бренд и увеличивать узнаваемость своего бизнеса, публиковать посты и материалы;

находить менторов по собственному запросу и ставать менторами, имея желание делиться знаниями и опытом;

участвовать в обсуждениях, вебинарах, событиях;

узнавать о мероприятиях и возможностях в рамках She’s Next Empowered by Visa в своей и других странах.

Также каждая новая участница платформы сможет пообщаться с комьюнити-менеджером, который поможет ей сориентироваться в сообществе, найти группы по интересам и завести знакомства, а также поделится ссылками на полезные материалы.

Платформа цифрового комьюнити She’s Next открыта для всех, кто интересуется предпринимательством, начиная с тех, у кого есть бизнес-идея, но еще нет существующего бизнеса, до владелиц стартапов и женщин, которые руководят устоявшимися развитыми предприятиями.

Узнать больше и присоединиться можно по ссылке shesnext.emergingeurope.org.