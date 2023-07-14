«Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый инструмент в арсенале кибергруппы Andariel, которая входит в состав Lazarus. Это троянец удалённого доступа, который получил название EarlyRat. Andariel использует его наряду с шпионской программой DTrack и вымогателем Maui.

Первичное заражение происходит с помощью эксплойта Log4j. Анализируя один из случаев его использования, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили версию троянца EarlyRat. В ходе исследования выяснилось, что зловред может попадать на устройство через уязвимость, найденную с помощью Log4j, либо через ссылки в фишинговых документах.

Эксперты «Лаборатории Касперского» смогли воссоздать процесс выполнения команд. Выяснилось, что их реализовывал оператор-человек, с большой степенью вероятности неопытный. Об этом свидетельствуют многочисленные ошибки и опечатки, например «Prorgam» вместо «Program».

Зловред EarlyRat, как и многие другие троянцы удалённого доступа (Remote Access Trojan, RAT), собирает системную информацию после активации и передает её на контрольно-командный сервер по определённому шаблону. Данные, которые он передаёт, включают в себя уникальные идентификаторы заражённых машин и запросы, которые шифруются с использованием этих идентификаторов.

Что касается функциональности, троянец EarlyRat отличается простотой и в основном ограничивается выполнением команд. Он имеет высокий уровень сходства с MagicRat — вредоносной программой, которая входит в арсенал Lazarus. В числе сходств — использование фреймворков (QT для MagicRat и PureBasic для EarlyRat) и ограниченная функциональность обоих троянцев.

«Мы видим множество кибергрупп, состав которых видоизменяется. Для них обычная практика — адаптировать код других кибергрупп, в том числе аффилированных организаций, которые могут восприниматься как независимые структуры, переключаясь между разными типами вредоносных программ. Вдобавок к сложным операциям подгруппы, такие как Andariel в Lazarus, совершают более типичные для киберпреступности действия, например внедряют программы-вымогатели. Знание тактик, техник и процедур, как в случае с Andariel, позволяет значительно сократить время на атрибуцию и обнаруживать атаки на ранней стадии», — комментирует Игорь Кузнецов, руководитель Глобального центра исследований и анализа угроз.

Узнать больше о кампании Andariel можно в отчёте на Securelist.ru: https://securelist.com/lazarus-andariel-mistakes-and-easyrat/110119/.

Чтобы минимизировать риски целевых кибератак, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: