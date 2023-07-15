Gulfstream Distribution совместно с Lenovo организовали бизнес-ужин для заказчиков компании Ultra Technologies

7 июня компанией Gulfstream Distribution совместно с компанией Lenovo был организован бизнес-ужин в ресторане «Chayki». В мероприятии приняли участие корпоративные заказчики компании Ultra Technologies, в число которых вошли представители банковской сферы и государственных учреждений.

С приветственным словом к гостям обратился руководитель группы инфраструктурных решений Lenovo в странах СНГ Расим Бахши, который рассказал о способах реализации текущей цифровой повестки и интеллектуальной трансформации с помощью комплексных решений Lenovo.

С основным докладом выступил менеджер по программно-определяемым решениям Lenovo ISG Григорий Прялухин, который познакомил участников бизнес-ужина с серверами Lenovo ThinkSystem, cистемой мониторинга и управления оборудованием XClarity, а также гиперконвергентными решениями ThinkAgile.

После этого гости мероприятия смогли насладиться общением в неформальной обстановке за дегустацией блюд национальной кухни, а также познакомиться с продуктами Lenovo в демонстрационной зоне.