В Epic Games Store началась раздача The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers

Epic Games Store отдает бесплатно две игры: легендарную The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers.

The Elder Scrolls Online — это MMORPG, действие которой разворачивается в Тамриэле. Как и в основных частях серии, игрокам предстоит исследовать фэнтезийный мир, выполнять различные задания, сражаться с врагами и т.д.

Murder by Numbers — детективная головоломка рассказывает о бывшей актрисе по имени Онор Мизрахи, которая расследует убийство своего бывшего начальника.

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Игры можно забрать до 27 июля в 19:00 по бакинскому времени. Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут стратегия в реальном времени Homeworld Remastered Collection и шутера Severed Steel.

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