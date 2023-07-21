В Telegram появились Stories

В Telegram появилась новая функция Stories (Истории). Обновление уже доступно для iOS- и Android-приложений мессенджера. Для ПК-клиентов обновления пока нет.

Пока что Stories доступны только Premium-подписчикам. Пользователи без Premium-подписки смогут начать публиковать Stories в августе. Просматривать истории можно без ограничений уже сейчас.

Для того, чтобы опубликовать Stories, необходимо нажать на значок рядом с кнопкой «Написать сообщение». В настройках можно сделать историю доступной для всех пользователей мессенджера, для контактов, для определенных контактов или для списка близких друзей. Владельцы и администраторы каналов выкладывать истории не могут.

В параметрах можно указать таймер доступности публикации (6, 12, 24 или 48 часов). Также доступен выбор, останется ли история в профиле после этого времени. Есть поддержка двух камер — можно создавать контент с фронтальной и основной камер одновременно. Также можно добавлять текстовые подписи к историям. Встроенный редактор историй практически повторяет фоторедактор в Telegram. Можно что-то закрасить, выделить, а также применить настройки цветокоррекции и добавить стикеры. При упоминании пользователей им придет уведомление.

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