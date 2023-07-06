Realme представил доступные смартфоны Narzo 60 5G и 60 Pro 5G

Компания Realme провела в Индии презентацию двух моделей линейки Narzo — 60 5G и 60 Pro 5G. Оба смартфона относятся к среднебюджетному классу.

Realme Narzo 60 5G оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Hz (ШИМ 2160 Hz). Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6020 с 8 Gb оперативной памяти и до 256 Gb флэш-памяти. Основная камера двойная: 64 Мп (f/1.8) и 2 Мп портретная (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.5). Питается аппарат от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Цены: 8/128 Gb — $219, 8/256 Gb — $244.

Realme Narzo 60 Pro 5G оборудован загнутым по бокам 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz (ШИМ 2160 Hz). Для защиты используется двойное армированное стекло. Аппаратная платформа включает процессор MediaTek Dimensity 7050, до 12 Gb ОЗУ и накопитель емкостью до 1 Tb. В основную камеру входят датчики на 100 Мп (f/1.8, OIS) и 2 Мп портретная (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.5). Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 67 Вт.

Цены: 8/128 Gb — $293, 12/256 Gb — $329, 12 Gb/1 Tb — $366.

В оснащение обеих моделей входят Wi-Fi 5 (Wi-Fi 6 у Pro-версии), Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики, 3.5-мм аудиоразъем (только у базовой версии) и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты базового варианта составляют 159,8 x 72,9 x 7,9 мм, вес – 182 гр. Pro-версии: 161,6 x 73,9 x 8,2 мм и 185 гр. В качестве операционной системы используется Android 13 с интерфейсом Realme UI 4.0. Оба аппарата представлены в черной и оранжевой расцветках корпуса.

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