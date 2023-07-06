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6 июля, 2023
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Марк Цукерберг сообщил о стремительном росте аудитории Threads

Threads

Руководитель компании Meta Марк Цукерберг официально сообщил о том, что новая социальная сеть Threads стремительно набирает популярность. На своей странице в Threads он написал, что отметка в 5 млн. учетных записей была преодолена за первые 4 часа после запуска. Учетные записи таких брендов, как Billboard, HBO, NPR и Netflix, были созданы в течение нескольких минут после запуска. Цукерберг также подтвердил, что среди первых знаменитостей были Шакира и Гордон Рамзи.

Пользователям потребуется учетная запись Instagram для входа в систему. После регистрации они могут подписаться на те же учетные записи, на которые подписаны в Instagram, если они тоже присоединились к новой социальной сети. Приложение визуально очень похоже на Twitter, хотя некоторые формулировки были изменены: ретвиты называются «репостами», а твиты — «тредами».

Сообщения в Threads могут иметь длину 500 символов по сравнению с 280 для большинства пользователей Twitter. Можно публиковать видео продолжительностью до пяти минут. Пользователи могут отписываться, блокировать, ограничивать сообщения. Пользователи также могут отфильтровывать ответы с определенными словами.

Также Марк Цукерберг опубликовал свой первый твит за 11 лет, при помощи которого основатель Meta сообщил о запуске Threads. Он опубликовал фотографию известного мема с двумя персонажами комикса «Человек-паук», которые указывают друг на друга.

Отметим, что запуск Threads состоялся вчера, но на мобильные устройства приложение можно загрузить сегодня из App Store и Google Play.

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