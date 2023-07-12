Samsung представил свой самый большой OLED-телевизор за $5400

Компания Samsung представила свой самый большой телевизор с OLED-матрицей. Модель 83S90C получила 83-дюймовую 10-битную OLED-панель производства LG с соотношением сторон 16:9, разрешением 3840×2160 пикселей и динамической частотой обновления от 48 до 120 Hz.

Заявлены время отклика в 0,1 мс, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также поддержка режимов HDR10, HLG, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming и Quantum HDR. Кроме того, есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, голосовых ассистентов Alexa, Bixby и Google Assistant, а также интеграция облачных игровых сервисов Samsung Gaming Hub и Xbox.

В основе Samsung 83S90C лежит четырехъядерный процессор Neural Quantum Processor 4K, который поддерживает различные ИИ-функции для улучшения качества изображения. За качество звука отвечает 2,1-канальная аудиосистема мощностью 40 Вт. Устройство оснащено креплением VESA 400 x 300, которое позволяет установить телевизор на кронштейне на стену. В оснащение телевизора также входят поддержка Wi-Fi 802.11ac, DLNA, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi Direct. Есть три порта USB Type-A, четыре HDMI 2.1 и Enternet. Работает новинка под управлением операционной системы Tizen 7.0.

Телевизор Samsung 83S90C поступит в продажу уже в этом месяце по цене $5400.

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