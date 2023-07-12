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12 июля, 2023
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ULTRA Technologies совместно с Dell Technologies провела семинар «Secure Future: Protection for Existing and Modern Workloads»

Dell Technologies

11 июля в отеле Intercontinental Baku компания ULTRA Technologies совместно с Dell Technologies организовала семинар на тему «Secure Future: Protection for Existing and Modern Workloads».

В мероприятии приняли участие руководители и менеджеры IТ-отделов. Спикером данного семинара выступил старший системный инженер компании Dell Technologies Сафар Сафаров.

В рамках семинара участники смогли ознакомиться с новейшими функциями безопасности в обширном портфолио продуктов Dell Technologies. Особое внимание было уделено решению Power Protect Cyber Recovery.

Семинар прошел в формате открытого диалога. Каждый участник получил возможность задать интересующие вопросы напрямую докладчику.

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