Google выпустил Android 14 Beta 4

Компания Google выпустила последнюю, четвертую бета-версию Android 14 для разработчиков. В сборке добавлены некоторые улучшения и исправлены ошибки. Функциональные и интерфейсные изменения полностью завершены и разработчики могут применять в своих приложениях новые API.

Google не называет конкретных сроков выхода финальной версии, но ожидается, что систему должны выпустить в августе или в начале сентября.

Android 14 Beta 4 уже могут установить владельцы смартфонов Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a. Кроме того, Google добавил поддержку складного смартфона Pixel Fold и планшета Pixel Tablet.

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