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27 июля, 2023
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Представлены складной Samsung Galaxy Z Fold5 и «раскладушка» Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung представила новые смартфоны: складной Galaxy Z Fold5 и «раскладушку» Galaxy Z Flip5. Устройства работают на базе Android 13 с интерфейсом One UI 5.1.1

Samsung Galaxy Z Fold5

Новое поколение складного смартфона в плане дизайна получило незначительные изменения по сравнению с предыдущим Galaxy Z Fold4. Можно отметить обновленный шарнир, который минимизирует зазор в сложенном состоянии смартфона, что повышает надежность и общий стиль, и обновленный блок камер без вспышки. Экран нового смартфона изменений не получил, он такой же, как у предшественника.

Samsung Galaxy

Galaxy Z Fold5 оснащен внутренним 7,6-дюймовым гибким экраном Dynamic AMOLED 2X, разрешением 2176×1812 пикселей (374ppi) и динамической частотой обновления 120 Hz. Есть поддержка HDR10+. Внешний экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,43 дюйма имеет разрешение 2316 х 904 пикселей (374ppi), соотношение сторон 23.1:9 и поддержку частоты от 48 до 120 Hz. Используется стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе флагманского 8-ядерного процессора Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, за графику отвечает ускоритель Adreno 740. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – от 256 Gb до 1 Tb.

Камеры, емкость аккумулятора и скорость зарядки тоже не изменились. Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 123°), 10 Мп телефото (f/2.4, OIS, PDAF, зум 3х). Внешняя фронтальная камера разрешением 10 Мп (f/2.2), внутренняя: 4 Мп (f/1.8, подэкранная).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4400 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной 15 Вт и реверсивной 4,5 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, NFC, порт USB-C 3.2, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и защита от воды по стандарту IPX8.

Galaxy Z Fold5 — это самый компактный и легкий представитель серии. Габариты: 154,9 x 67,1 x 13,4 мм (сложенный), 154,9 x 129,9 x 6,1 мм (разложенный). Вес составляет 253 гр.

Цены на смартфон: 12/256 – $1799, 12/512 Gb – $1919, 12 Gb/1Tb — $2159. В продажу смартфон поступит 11 августа. Предзаказ уже открыт.

Samsung Galaxy Z Flip5

Смартфон нового поколения Flip получил немного больше визуальных изменений, чем складной Galaxy Z Fold 5. Размер внешнего экрана увеличили с 1,9 дюйма до 3,4 дюйма (Flex Window), что сделало его использование более удобным. Можно синхронизировать дизайн мини-экрана с циферблатом Galaxy Watch 6. Доступны разные виджеты, возможность просматривать уведомления и другие функции. Шарнир и начинку обновили, но камеры и батарея те же, что у Galaxy Z Flip4.

Samsung Galaxy

Внешний дисплей Super AMOLED имеет разрешение 748×720 пикселей (306ppi) и частоту обновления 60 Hz. Внутренний экран без изменений: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, разрешение 2640х1080 пикселей (425ppi) и динамическая частота обновления от 1 до 120 Hz. Есть поддержка HDR10+.

Смартфон получил такой же процессор, как и складной Galaxy Z Fold5: 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, графика — Adreno 740. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 256 или 512 Gb.

Основная двойная камера с датчиками на 12 Мп (f/1.8, OIS) и 12 Мп широкоугольный объектив (f/2.2, угол обзора 123°). Фронтальная камера разрешением 10 Мп (f/2.2, угол обзора 80°). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3700 мАч, есть поддержка проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, Dual SIM, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IPX8. Габариты: 85,1 x 71,9 x 15,1 мм (сложенный), 165,1 x 71,9 x 6.9 (разложенный), вес – 187 гр.

Цены на смартфон: 8/256 – $999, 8/512 Gb – $1199. Продажи стартуют 11 августа. Предзаказ уже открыт.

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