Представлены беспроводные наушники Beats Studio Pro с объемным звуком и ANC

Компания Beats, принадлежащая Apple, представила беспроводные полноразмерные наушники Studio Pro. Дизайн новинки унаследован от Beats Studio 3, главные изменения касаются качества звука и программного обеспечения.

Наушники оснастили 40-мм драйверами, обеспечивающими звук с практически нулевыми искажениями даже при высокой громкости. По сравнению с Beats Studio 3, качество звучания улучшилось на 80%. Встроенный цифровой процессор позволяет создать сбалансированный звуковой профиль.

За счет шести обновленных микрофонов, которые также используются для телефонных вызовов, удалось улучшить работу активного шумоподавления (ANC) и режима «прозрачности». Beats Studio Pro получили поддержку функции объемного звука, которая применяется в AirPods. Сопряжение с iPhone также было улучшено, гарнитура теперь добавляется в аккаунт iCloud для использования на всех устройствах Apple. Beats Studio Pro поддерживают функцию «Привет, Siri», но также голосового ассистента можно вызывать и по нажатию кнопки. Теперь наушники можно отслеживать в Локаторе, они отображаются вместе с другими гаджетами Apple.

Улучшена совместимость с Android — поддерживается технология Google Fast Pair для быстрого сопряжения с устройствами. Кроме того, Beats Studio Pro получили разъем USB-C для зарядки и 3,5-мм аудиопорт для проводного подключения к другим устройствам. Для подключения используется Bluetooth 5.3. О кодеках информации нет. Есть встроенный акселерометр и гироскоп для отслеживания положения головы.

Производитель заявляет, что наушники могут проработать до 40 часов без ANC и 24 часа с ANC, а 10-минутная зарядка даст еще 4 часа воспроизведения.

Цена Beats Studio Pro $350 составляет $ 349,99. Доступные расцветки: песочный, темно-синий, коричневый и черный. Наушники уже доступны для заказа, а в розницу они поступят 20 июля.

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