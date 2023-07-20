Bloomberg: Apple работает над своим аналогом ChatGPT

Компания Apple работает над собственным чат-ботом на основе искусственного интеллекта, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудников компании.

Еще в прошлом году Apple создала собственную структуру под кодовым названием Ajax для создания больших языковых моделей, подобных ChatGPT от Open AI и Bard от Google. Агентство отмечает, что некоторые разработки Ajax уже использованы для развития голосового помощника, карт и поиска.

Кроме того, компания также разработала собственного чат-бота для внутреннего тестирования, который некоторые инженеры называют Apple GPT, по аналогии с ChatGPT. Чат-бот работает на базе сервиса Google Cloud и использует фреймворк Google JAX для повышения эффективности машинного обучения.

Специалисты занимаются не только обучением чат-бота, но и ищут способы решить различные потенциальные проблемы с его использованием, в том числе связанные с конфиденциальностью. Пока что Apple не планирует делать новый продукт публичным. Как подчеркивает Гурман из Bloomberg, у компании пока нет «четкой стратегии» по созданию этого продукта для потребителей.

Ранее глава Apple Тим Кук достаточно сдержанно комментировал появление чат-ботов ChatGPT, Google Bard и Bing AI. По его словам, компания будет внедрять технологии на базе искусственного интеллекта в свои продукты «очень продуманно».

В последние несколько месяцев работа над ИИ стала приоритетом для Apple, поскольку количество сервисов чат-ботов и функций ИИ в приложениях выросло. В компании обеспокоены тем, что упускают важный технологический тренд.

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