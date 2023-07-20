Lenovo представляет новые решения для управления данными, позволяющие выполнять рабочие нагрузки ИИ

Компания Lenovo объявила о своей очередной волне инноваций в области управления данными, представив новые массивы ThinkSystem DG Enterprise Storage Arrays и ThinkSystem DM3010H Enterprise Storage Arrays, призванные облегчить организациям поддержку рабочих нагрузок искусственного интеллекта и повысить эффективность использования данных. Компания также анонсировала два интегрированных решения ThinkAgile SXM Microsoft Azure Stack, позволяющие создать унифицированное гибридное облако для беспрепятственного управления данными. Поскольку предприятия продолжают масштабировать свои операции для удовлетворения растущих требований к данным, безопасности и устойчивости, новые флэш-решения Lenovo предоставляют клиентам ускоренный путь для эффективного развертывания рабочих нагрузок ИИ с дополнительными функциями безопасности от периферии до облака, обеспечивая консолидацию рабочих нагрузок и более быструю мобилизацию аналитических данных, усиленную защитой от программ-вымогателей.

Новость о том, что Lenovo поднялась на 4-е место среди OEM-производителей внешних систем хранения данных и остается №1 поставщиком систем хранения данных в мире в ценовых диапазонах 1-4, является еще одним значительным шагом компании в реализации стратегии управления данными по расширению своего лидерства на рынке систем среднего ценового диапазона.

«Ландшафт управления данными становится все более сложным, и клиентам нужны решения, которые предлагают простоту и гибкость облака с производительностью и безопасностью локального управления данными», — отметил Кирк Скауген, президент Lenovo Infrastructure Solutions Group. «Следуя нашей стратегии стать крупнейшим в мире поставщиком комплексных инфраструктурных решений, мы сосредоточены на предоставлении инноваций, которые позволяют нашим клиентам беспрепятственно управлять своими данными, защищать их, и использовать ИИ для трансформации бизнеса».

«Lenovo подтверждает свое лидерство на рынке флэш-хранилищ, являясь самым быстрорастущим вендором. Мы расширили наше портфолио новыми доступными и надежными массивами хранения данных на основе флэш-памяти», — сказал Марко Поццони, директор по продажам управления данными в регионе EMEA в Lenovo. «Сегодня организации стремятся к сокращению операционных расходов, а также, строго следуют нормам устойчивого развития. Lenovo помогает удовлетворить эти потребности, представляя оптимизированные по емкости и цене флэш-решения, тем самым, способствуя их переходу от энергоемких систем хранения на вращающихся дисках на флэш-накопители».

Как инновации в области хранения данных повышают производительность и ускоряют анализ данных

Клиентам нужны решения для работы с разрозненными данными, упрощающие их хранение, анализ и управление на протяжении всего их жизненного цикла. Новые массивы хранения Lenovo помогают клиентам решить проблемы с распределенными по периферии данными, ускоряя их анализ в гибридных многооблачных средах.

Lenovo ThinkSystem DG Enterprise Storage Arrays: новая линейка массивов All-Flash Array (AFA) с архитектурой Quad-level Cell (QLC), обладающая в 6 раз большей производительностью IOPs по сравнению с массивами HDD. Она предназначена для работы с корпоративными ИИ-нагрузками, требующими интенсивного чтения, и большими массивами данных; обеспечивает более быстрый прием данных и ускоряет время их обработки.

Lenovo ThinkSystem DM3010H Enterprise Storage Array: гибридное унифицированное решение для хранения данных нового поколения, идеально подходящее для клиентов малого и среднего бизнеса и обеспечивающее лучшую масштабируемость с объемом до 27,6 ПБ (петабайт). Предлагает исключительную гибкость для широкого спектра рабочих нагрузок, включая файловые сервисы, виртуализацию, резервное копирование и архив и другие приложения ввода-вывода.

гибридное унифицированное решение для хранения данных нового поколения, идеально подходящее для клиентов малого и среднего бизнеса и обеспечивающее лучшую масштабируемость с объемом до 27,6 ПБ (петабайт). Предлагает исключительную гибкость для широкого спектра рабочих нагрузок, включая файловые сервисы, виртуализацию, резервное копирование и архив и другие приложения ввода-вывода. Серверы Lenovo ThinkAgile SXM4600 и SXM6600: Интегрированные системы для Microsoft Azure Stack Hub — это инженерные системы, предназначенные для упрощения и ускорения процесса создания стоимости для гибридных и мультиоблачных экосистем Azure. Эти мощные решения обеспечивают увеличение производительности транзакционных баз данных до 77% и консолидацию приложений Microsoft до 3 к 1. Решения Lenovo ThinkAgile SXM обеспечивают управление жизненным циклом всего стека, встроенную интеграцию с Azure и расширение приложений в публичных и частных облаках.

Повышение эффективности операций за счет упрощения управления данными

Благодаря использованию мощного комплексного ПО Lenovo Unified Complete Software новые решения для хранения данных DG и DM включают функции защиты от программ-вымогателей, снижения рисков и уменьшения затрат, связанных с потерей бизнес-данных на протяжении всего их жизненного цикла. Это унифицированное ПО предоставляет заказчикам уже готовые функции, включая встроенную защиту, многопользовательское управление ключами безопасности и неизменяемые копии файлов, которые исключают возможность модификации файла программами-вымогателями.

Разработанные для более высокой эффективности и с меньшими потребностями в энергопотреблении и охлаждении, новые DG решения для хранения данных, также, помогают клиентам достичь целей устойчивого развития, обеспечивая экономию энергии до 25% по сравнению с технологиями предыдущего поколения и позволяя консолидировать рабочие нагрузки для уменьшения занимаемой площади стойки и центра обработки данных.

Как Lenovo помогает Novo Genomics ускорить анализ

Биотехнологическая компания Novo Genomics специализируется на геномике и мультиомике для разработки персонализированных методов лечения генетических заболеваний. Методы секвенирования нового поколения (NGS) позволили сократить время и стоимость секвенирования ДНК, а развитие технологий высокопроизводительных вычислений (HPC) сделало возможным проведение геномического секвенирования целых популяций. Для управления большим объемом и скоростью данных, генерируемых с помощью высокопроизводительных вычислений, и поддержки ускоренного геномного анализа компания Novo Genomics совместно с Lenovo развернула два узла Genomics Optimization and Scalability Tool (GOAST) на базе решения Intel Select Solution.

«С помощью Lenovo GOAST мы можем параллельно обрабатывать партию из 32 экзомов всего за три часа, что обеспечивает ускорение анализа в 27 раз. Фактически, решение Lenovo позволяет нам проанализировать весь геном человека менее чем за час, ускоряя наши передовые исследования», — сказал Абдулрахман Аль Асири, научный сотрудник и кандидат наук, Novo Genomics.

В решении Lenovo GOAST используются массивы Lenovo ThinkSystem DM Storage Arrays для общего яруса хранения данных для быстрой миграции данных, архивирующих данные и результаты геномного секвенирования.

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