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12 июля, 2023
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Пользователи Messenger и Instagram смогут использовать для видеочата анимированный аватар

Messenger Instagram

Компания Meta сообщила, что пользователи Messenger и Instagram при использовании видеосвязи смогут заменять свое изображение привязанным к профилю аватаром. Новая функциональность знаменует собой еще один шаг к развертываемой компанией экосистеме метавселенной.

Система работает схожим образом с функцией Memoji при звонке по Apple FaceTime. Аватары Meta повторяют мимику и артикуляцию пользователей, упрощая собеседнику виртуальное общение с трехмерной моделью. По желанию, аватар человека можно заменить изображением кошки, собаки, совы, ламы или другого тотемного животного.

Аватары в приложениях и виртуальной реальности будут унифицированы по единому стандарту. Они станут более реалистичными, а пользователи получат возможность демонстрировать виртуальные предметы гардероба.

Кроме этого, представлены анимированные стикеры на основе аватаров, которые можно будет использовать в разделах Stories и Reels на Facebook и в Instagram, в комментариях на Facebook, а также в личных чатах Messenger и Instagram.

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