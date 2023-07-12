Boeing и Intel будут сотрудничать в области микроэлектроники для аэрокосмической отрасли

Компании Boeing и Intel объявили о начале сотрудничества в области разработки перспективной микроэлектроники для аэрокосмической отрасли. Партнеры будут работать над развитием полупроводниковых технологий, которые найдут применение в областях искусственного интеллекта, безопасных вычислений и авиатехнологий.

«Мы рады сотрудничать с Intel, чтобы ускорить внедрение передовых микроэлектронных вычислительных технологий для удовлетворения потребностей наших аэрокосмических заказчиков», — сказала Пэтти Чанг-Чиен (Patty Chang-Chien), вице-президент и генеральный менеджер подразделения исследований и технологий Boeing.

В сотрудничестве компаний будет использоваться технология Intel 18A, передовой процесс производства Si CMOS (кремниевых комплементарных металлооксидных полупроводников), а также другие передовые технологии, необходимые для обеспечения национальной безопасности США.

«Наше сотрудничество с компанией Boeing — это еще одна возможность использовать мощь непревзойденных кремниевых технологий Intel для создания аэрокосмических систем мирового класса, имеющих решающее значение для глобальной конкурентоспособности нашей страны», — отметил Камерон Чехрех (Cameron Chehreh), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Intel Public Sector.

Ожидается, что сотрудничество поможет Boeing усовершенствовать техпроцессы, сократить время и затраты на воплощение конструкторских идей и повысить уровень инженерного персонала. Партнерство охватит сферы разработки и производства, начиная от совместного проектирования базовых полупроводников до практической реализации полномасштабных проектов.

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