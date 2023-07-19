Представлен недорогой планшет Realme Pad 2

Компания Realme представила в Индии второе поколение планшета Realme Pad. Устройство выполнено в металлическом корпусе толщиной 7,2 мм.

Realme Pad 2 предлагает IPS-экран диагональю 11,5 дюйма с разрешением 2К, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 450 нит. Планшет построен на процессоре MediaTek Helio G99. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти — 128 или 256 Gb.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 8360 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт. Также в оснащение планшета входят поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.x, USB Type-C 2.0, основная камера на 8 Мп и 4 динамика (поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio). В качестве ОС используется Android 13 с интерфейсом Realme UI 4.0 for Pad.

Цены на Realme Pad 2: 6/128 Gb — $245, 8/256 Gb — $280. Покупателям будет предложен выбор из темно-серого и зеленого вариантов корпуса. По глобальному релизу планшета информации пока нет.

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