Лучшие решения для видеоконференций от Logitech

В рамках мероприятия для заказчиков, которое было организовано в начале июля компаниями Bakinity, ASBIS и Logitech, состоялась презентация наиболее перспективных продуктов Logitech для видеоконференций. Следует отметить, что в портфолио швейцарской компании Logitech есть целый ряд высококлассных решений для этой сферы. С их помощью можно поднять качество видеосвязи на профессиональный уровень вне зависимости от того, какое количество пользователей будет участвовать в процессе. А с учетом того, что в новых условиях сотрудники многих компаний вынуждены вести гибридный тип взаимодействия, работая как в офисе, так и удаленно, Logitech предлагает уникальные технологии, которые выгодно отличаются от предложений других производителей и сделают такой рабочий процесс максимально комфортным и продуктивным.

Менеджер по развитию бизнеса Logitech Video Collaboration компании ASBIS Андрей Вахмянин презентовал наиболее популярные продукты Logitech. Представитель дистрибьютора рассказал о преимуществах камер, с помощью которых можно проводить видеоконференции в любом помещении — без потери качества изображения, с четким звуком и удобными средствами управления. «Устройства Logitech станут идеальным вариантом для оснащения переговорных комнат. Компания производит надежные и долговечные видеосистемы, которые изготавливаются из первоклассных материалов и полностью соответствуют всем заявленным характеристикам. При этом стоимость техники Logitech гораздо приятнее, чем на аналогичные по качеству продукты других брендов», — отметил в своем выступлении Андрей Вахмянин.

Сегодня организация видеоконференции не вызывает никаких сложностей у сотрудников и не требует от них специфических компетенций в IT-сфере. Решения от компании Logitech отличаются интуитивно понятной настройкой и удобным управлением, при этом отвечают самым современным техническим требованиям. Разработанная Logitech технология Rightsence обеспечивает оптимальное кадрирование всех участников конференции, вебинара или презентации, автоматически регулирует световой баланс и цветопередачу, улучшает четкость голоса, нивелируя фоновый шум и эхо, а также выравнивает диапазон голоса и фокусируется на выступающем так, чтобы все участники встречи могли быть услышаны. Наиболее удобными являются готовые комплекты: для маленьких помещений — Rally Bar Mini, для средних размеров — Rally Bar, для крупных площадок — Rally Plus. Если конфигурация помещения нестандартная, то специалисты производителя могут разработать для вас индивидуальное решение. Также к числу преимуществ видеосистем Rally Bar можно отнести:

Устройства Rally Bar оснащены многоэлементным объективом с поддержкой разрешения 4К, 5-кратным оптическим увеличением и обладает углом обзора в 90 0 .

. Интеллектуальные технологии, функции распознавания людей, механизм панорамирования, наклона и масштабирования позволяют видеосистеме пристально следить за всем происходящим во время собрания, фокусироваться на главном и при этом замечать даже мельчайшие детали.

Аудиосистема Rally Bar получила частотный диапазон в пределах от 90 Hz до 16 kHz, диапазон захвата звука до 4,5 м, систему подавления акустического эха AEC, детектор голосовой активности VAD и фильтр AI для подавления шума. Кроме того, поддерживает возможность установки 3 дополнительных микрофонов для больших переговорных комнат.

Благодаря технологии Plug and Play вся рутинная работа по настройке устройств происходит автоматически, что позволяет быстро и легко подключать устройство к компьютерам на Windows и MacOS. Распознавание нового устройства происходит за считанные секунды, перезагрузка компьютера и установка специфических программ не требуется.

В Logitech сделали ставку на простое и стабильное подключение с использованием минимального количества кабелей и прочной системы крепления. Просто размещаете на ровной поверхности устройство, подключаете кабель — и все уже готово к продуктивной работе. Никаких лишних действий и траты времени.

Еще одно важное преимущество Rally Bar заключается в том, что это решение уже содержит все, что может потребоваться для проведения видеоконференции. Кроме того, устройство представлено в нескольких цветовых исполнениях, и можно выбрать тот, что лучше будет смотреться в интерьере вашего офиса.

Также Андрей Вахмянин рассказал о таком продукте, как Logitech Tap Scheduler, который представляет собой панель для составления графиков, разработанную специально для конференц-залов. Панель легко интегрируется с ведущими решениями для бронирования залов: вы сможете быстро найти помещение с помощью цветных светодиодных индикаторов, которые показывают наличие свободных мест на расстоянии. Более того, планировщик Logitech Tap Scheduler подходит для разных переговорных комнат, а простая установка и интуитивно понятный пользовательский интерфейс способствуют быстрому развертыванию и внедрению. Кстати, управление всем функционалом устройств Rally можно осуществлять при помощи Logitech Tap. Это же позволяет сделать и программно-аппаратная система Logitech RoomMate, которая в сочетании с камерами Logitech Rally и MeetUp позволит исключить компьютер при проведении видеоконференций.

Выступление менеджера по развитию бизнеса Logitech Personal Workplace Solutions компании ASBIS Евгения Матусевича дало ответы на такие вопросы, как увеличить продуктивность на рабочем месте в современных условиях гибридной работы и как с помощью продуктов Logitech сделать работу ваших сотрудников максимально комфортной как в офисе, так и дома. Докладчик отметил, что решения вендора сертифицированы и совместимы с самыми популярными сервисами для организации видеоконференций, включая, MS Teams, ZOOM, Google Meet и др. «Что выделяет Logitech среди других компаний — так это желание сделать цифровой мир более интерактивным, эффективным и персонализированным. Компания стремится сделать каждый продукт уникальным, что нравится миллионам пользователей. Многочисленные промышленные и медиа награды за дизайн и инновации, в числе которых IF Design Awards и CES InnovationAwards, лишь подтверждают это», — подчеркнул Евгений Матусевич.

Завершилось мероприятие выступлением руководителя корпоративного направления компании Logitech по Средней Азии Фатиха Масати. В рамках интерактивной беседы представитель компании рассказал, что продукты Logitech образуют собой универсальную экосистему решений, в которую входят аппаратное и программное обеспечение, а также службы и партнерские программы мирового уровня. Все это дает возможность рассматривать не только отдельные устройства, но и комплексные решения, которые будут превосходно работать в связке друг с другом. «Благодаря разнообразию наших продуктов заказчики могут оборудовать помещение любого типа «под ключ» — от небольших комнат для проведения вебинаров до конференц-залов для масштабных презентаций. При этом развертывание оборудования не потребует от вашей команды долгой подготовки или специальных навыков. Сегодня линейка устройств Logitech для видеоконференцсвязи способна предложить продукты для самых разных заказчиков, которые нуждаются в организации групповых совещаний на расстоянии или дистанционных занятий. Эти простые в эксплуатации и доступные решения для ВКС легко использовать, они способны значительно улучшить взаимодействие отдельных рабочих групп большого предприятия, заказчиков с удаленными креативными командами и другими исполнителями, а также сделать максимально эффективным дистанционное образование», — отметил Фатих Масати.

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