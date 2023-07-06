Honor Tablet X8 Pro: 2К-экран 11,5 дюйма и 6 динамиков от $148

Компания Honor выпустила бюджетный планшет Tablet X8 Pro. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе толщиной 6,9 мм и весом 495 гр. Планшет получил IPS-экран с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2К (2000×1200 пикселей) и кадровой частотой 120 Hz. Яркость составляет 400 нит. Заявлен охват 100% цветового пространства sRGB. Есть сертификация о безопасности для зрения TÜV Rheinland.

В основе Honor Tablet X8 Pro лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb, накопитель на 128 или 256 Gb. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 7250 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Обеспечивается до 13 часов автономной работы при воспроизведении видео. Фронтальная и основная камеры по 5 Мп (f/2.2). Производитель отмечает акустическую систему из шести динамиков с поддержкой Hi-Res аудио. Есть поддержка Wi-Fi 5. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.1.

Honor Tablet X8 Pro будет предложен в фиолетовом, зеленом или черном цветах корпуса. Цены на планшет в Китае: 4/128 Gb — $148, 6/128 Gb — $163, 8/128 Gb — $188, 8/256 Gb — $223. О появлении устройства на рынках других стран производитель пока не сообщал.

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