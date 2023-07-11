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11 июля, 2023
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LG выпустил 27-дюймовый 4K-монитор с датчиком автоматической калибровки экрана

LG 27BQ85U-W

Компания LG расширила свой ассортимент мониторов новой моделью 27BQ85U-W. Как понятно из названия, устройство оснащено 27-дюймовым экраном.

LG 27BQ85U-W

Монитор получил матрицу Nano IPS (8 бит + FRC) разрешением 4K (3840×2160p) и частотой обновления 60 Hz. Заявленная пиковая яркость составляет 500 нит, коэффициент контрастности — 2000:1. Время отклика — 5 мс (GtG). Обеспечивается охват 98% цветового пространства DCI-P3.

LG 27BQ85U-W получил сертификацию VESA DisplayHDR 400 и поддержку HDR. В комплекте идет датчик для автоматической калибровки экрана. Есть два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один USB Type-C (90 Вт), через который можно заряжать мобильные устройства, а также два динамика по 5 Вт каждый. Подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворот панели.

Монитор LG 27BQ85U-W уже можно купить на официальном сайте производителя по цене $599.

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