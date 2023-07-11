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11 июля, 2023
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Компания ULTRA Technologies получила статус «Palo Alto Networks NextWave Innovator 2023»

Palo Alto Networks

Компания ULTRA Technologies обновила статус Palo Alto — Networks NextWave Innovator Solution Provider 2023. Наличие такого статуса свидетельствует о том, что ULTRA Technologies соответствует необходимым требованиям Palo Alto для реализации решений по обеспечению информационной безопасности для корпоративных заказчиков на территории Азербайджана.

Palo Alto Networks NextWave Innovator 2023

В сферу основной деятельности компании ULTRA Technologies, являющейся одной из ведущих IT-компаний Азербайджана и региона в целом, входят электронные и программные решения, производство и экспорт ИКТ-продукции, официальное представление в Азербайджане всемирно известных IТ-корпораций (DELL Technologies, Cisco, HP, HPE и т.д.), а также дистрибьюторство продукции этих вендоров. Компания, которая успешно действует на рынке уже более 24 лет, отличается новизной и динамикой развития.

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