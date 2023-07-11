Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 6100+

Компания MediaTek представила новую мобильную платформу Dimensity 6100+ для смартфонов среднего уровня, которая является почти полной копией Dimensity 6080 и 6020. Чип производится по нормам 6-нм техпроцесса и включает восемь ядер (два ARM Cortex-A76 и шесть Cortex-A55) с тактовой частотой до 2,2 GHz. За графическую производительность отвечает ускоритель Mali-G57 MC2.

Процессор Dimensity 6100+ оснащен 5G-модемом с поддержкой стандартов GPP Release 16 и двух полос с пропускной способностью 140 MHz. Технология MediaTek UltraSave 3.0+, по заявлению производителя, сокращает энергопотребление при работе в сетях 5G, тем самым улучшая автономность смартфонов.

Поддерживаются дисплеи с частотой обновления до 120 Hz с разрешением 2520 × 1080 пикселей. Смартфон на базе Dimensity 6100+ может оснащаться камерой до 108 Мп, возможна запись видео в 2К@30fps. Заявлены поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, работа с оперативной памятью стандарта LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2.

Появление на рынке первых смартфонов с процессором MediaTek Dimensity 6100+ ожидается в третьем квартале 2023 года.

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