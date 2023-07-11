Представлен защищенный планшет Blackview Active 8 Pro с аккумулятором 22000 мАч

Китайская компания Blackview, известная выпусками защищенных смартфонов, представила новый планшетный компьютер Active 8 Pro. Устройство выполнено в ударопрочном корпусе, соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, а также защищено от воды и пыли (IP68 и IP69K). Планшет устойчив к температурам от –40 °C до +60 °C, падениям с высоты до 1 метра и может выдержать погружение под воду до 1,5 метра в течение 30 минут. На заднюю крышку крепится специальный ремешок, позволяющий надежно держать устройство.

Blackview Active 8 Pro получил 10,36-дюймовый дисплей с IPS-матрицей разрешением 2.4K, соотношением сторон 5:3 и яркостью до 400 нит. Используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio G99 в паре с 8 Gb оперативной памятью и 256 Gb встроенной. Накопитель можно дополнить картой microSD объемом до 1 Tb. Также планшет получил функцию расширения ОЗУ до 8 Gb.

Гаджет оснащается огромным аккумулятором емкостью 22 000 мАч. Заявленная автономность составляет 1440 часов в режиме ожидания (или 60 дней). Поддержка функции OTG позволяет делиться энергией с другими гаджетами, используя Active 8 Pro в качестве пауэрбанка. Благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт можно восполнить 50% батареи за 105 минут, для полной зарядки требуется всего 285 минут.

Есть мощная аудиосистема с четырьмя динамиками и настройкой от Harman/Kardon, лоток для SIM и две камеры. Основная камера на 48 Мп с датчиком Samsung и фронтальная камера разрешением 16 Мп с поддержкой технологии распознавания лиц обеспечат высокое качество снимков. Камеры поддерживают запись видео 2K, а также целый ряд режимов для получения снимков профессионального качества, включая ночной режим ArcSoft Super Night Mode, портретный режим ArcSoft, режим ArcSoft HDR, панорамный режим ArcSoft 360°, режим Pro, монорежим, подводный режим.

Вес Active 8 Pro составляет 976 гр. В комплекте с планшетом идет стилус для рисования, рукописных заметок, редактирования фотографий и т.д. Работает гаджет под управлением Android 13 с поддержкой режима многооконности для одновременной работы с несколькими приложениями.

Blackview Active 8 Pro уже поступил в продажу на платформе AliExpress за $241. Для первых 400 покупателей предусмотрена дополнительная скидка и подарок.

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