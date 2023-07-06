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7 июля, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает метроидванию GRIME

Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача ролевой метроидвании GRIME. Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 81 балл из 100. Акция завершится 13 июля в 19:00 по бакинскому времени.

GRIME рассказывает о похождениях загадочного существа с черной дырой вместо головы. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации и сражаться с различными монстрами, используя изменяющее форму оружие и сверхъестественные способности.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет симулятор-головоломка Train Valley 2.

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