Epic Games Store бесплатно отдает метроидванию GRIME

В Epic Games Store началась раздача ролевой метроидвании GRIME. Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 81 балл из 100. Акция завершится 13 июля в 19:00 по бакинскому времени.

GRIME рассказывает о похождениях загадочного существа с черной дырой вместо головы. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации и сражаться с различными монстрами, используя изменяющее форму оружие и сверхъестественные способности.

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Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет симулятор-головоломка Train Valley 2.

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