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7 июля, 2023
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HPE планирует организовать в Индии масштабное производство серверов

HPE

Компания HPE объявила о планах организовать в Индии массовое производство серверов. В рамках проекта заключено соглашение с индийской фирмой VVDN Technologies о начале выпуска оборудования на предприятии в городе Манесаре в районе Гуруграм штата Харьяна.

В течение первых пяти лет HPE планирует произвести высокопроизводительные серверы на сумму около $1 млрд. Инициатива поможет удовлетворить растущий спрос на продукты корпоративного класса со стороны клиентов в Индии, а также укрепит и диверсифицирует глобальную цепочку поставок HPE.

HPE, сотрудничая с различными государственными ведомствами, поддерживает масштабную программу цифровой трансформации Индии. В 2019 году компания объявила об инвестициях в размере $500 млн. в течение пяти лет для расширения операций и базы сотрудников в Индии. С тех пор HPE создала в стране 2000 новых рабочих мест и открыла несколько новых кампусов и офисов.

Отмечается, что HPE имеет в Индии самую большую команду сотрудников за пределами США. Крупнейший в мире кампус компании в Бангалоре, со штатом более 4000 человек, является площадкой для многих проектов HPE по разработке продуктов.

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