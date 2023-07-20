Dynatrace в государственном секторе: как ГАОМС в 3 раза сократило время на устранение сбоев IТ-систем

Цифровизация в Азербайджане стремительно набирает обороты, касаясь не только бизнеса, но и государственного сектора. Государственное Агентство обязательного медицинского страхования (ГАОМС) смогло объединить в одно целое государственные и частные клиники с целью предоставления населению услуг медицинского страхования.

С какими вызовами и проблемами сталкивались специалисты при реализации проекта и каким образом одно единственное решение помогло значительно улучшить качество сервиса — рассказал в статье Рамиль Мехдиев, руководитель Управления информационных технологий и инноваций ГАОМС.

Государственное Агентство обязательного медицинского страхования

Государственное Агентство обязательного медицинского страхования — это юридическое лицо публичного права, обеспечивающее реализацию обязательного медицинского страхования, аккумулирующее денежные средства для финансирования медицинских услуг в рамках пакета услуг. Агентство также является покупателем медицинских услуг и осуществляет оплату всех необходимых расходов на медицинскую помощь. Государственное Агентство обязательного медицинского страхования было создано в 2016 году для реализации обязательного медицинского страхования.

ОМС в Азербайджане

С 1 апреля 2021 года обязательное медицинское страхование охватывает все население страны. Для того чтобы получить медицинские услуги в рамках ОМС, достаточно обратиться с удостоверением личности в государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями), а также в научно-исследовательские институты при Минздраве. В случае невозможности оказания услуги в государственных медицинских учреждениях выдается направление в договорные медицинские учреждения. Со списком договорных медицинских учреждений можно ознакомиться здесь.

Электронные услуги Агентства

IT-управление Агентства разрабатывает и оказывает поддержку уже готового программного обеспечения, которое обеспечивает доступ врачей к полной информации о пациентах, включая медицинскую карту, историю болезни, результаты анализов и т.д.

Во время пандемии COVID-19 мы столкнулись с ростом числа учреждений, подключенных к IТ-системе. Нам потребовалось цифровизировать лаборатории и процесс приема образцов для исследования в кратчайшие сроки. Мы успешно реализовали это и привлекли около 400 новых пунктов сбора образцов для лабораторной диагностики COVID-19, включая отели, школы и офисы. Также было создано мобильное приложение e-Tabib для граждан страны и гостей Азербайджана, которое позволяет им использовать электронные услуги, включая запись на тестирование на коронавирус и получение электронных результатов анализов.

С увеличением объема эксплуатации системы и информации задержек и ошибок становилось все больше и больше. В этот момент мы и осознали необходимость использования системы мониторинга, способной ускорить процесс поиска проблем с приложением и определения причин их возникновения, включая программный код.

О проекте

Мы рассматривали несколько решений по мониторингу. В процессе презентаций и пилотного проекта Dynatrace произвел наилучшее впечатление и полностью удовлетворил наши потребности. Благодаря работе команд ULTRA Technologies и BAKOTECH мы смогли удачно внедрить продукт. Наши специалисты получили необходимую поддержку и прошли обучение, и теперь мы успешно работаем в Dynatrace.

Качественная настройка системы во время имплементации дала нам возможность увидеть подробную информацию по каждой пользовательской транзакции и лучше понять процессы приложений. Развивая приложения организации, мы периодически видели, что есть задержки в отработке запросов отдельных сервисов. На каком именно этапе возникают задержки и что является причиной их возникновения обнаружить не удавалось. Платформа Dynatrace помогла изолировать ошибочные участки и выявить проблему в скорости обработки SQL-запросов. Решение данной проблемы позволило улучшить работу приложений организации.

Приняв решение по работе с инновационной платформой Dynatrace, мы также оптимизировали внутренний процесс поиска проблем и механизм реакции на них. Основными источниками состояния здоровья ключевых сервисов являются визуальные панели, реализованные непосредственно в интерфейсе системы, а также уведомления на корпоративную электронную почту. Теперь мы всегда своевременно проинформированы о любых изменениях в работе ключевых IТ-систем.

Платфома Dynatrace используется не только для поиска проблем в продакшн окружении приложений. Для ускоренной реализации поставленных руководством задач центр разработки нашей организации модифицирует готовые модули приложения, постепенно обновляя его. Dynatrace доступен для команд разработки и тестирования, предоставляя возможность оптимизировать код новых релизов.

Ключевые точки и планы на будущее

Если кратко просуммировать результаты внедрения Dynatrace в ГАОМС, то основные преимущества продукта заключаются в следующем:

Быстрое обнаружение и устранение проблем. Ранее устранение проблем требовало значительного времени и ресурсов. С Dynatrace проблемы могут быть обнаружены и устранены быстрее, благодаря точному определению участка возникновения проблемы и уведомлении о ней соответствующего отдела. Время, затрачиваемое на решение проблем, сократилось примерно в 2-3 раза. Проактивный подход к устранению проблем. Ранее основным источником информации о проблемах были конечные пользователи, а теперь Dynatrace позволяет обнаруживать и устранять ошибки до того, как о них узнает большинство наших пользователей. Это позволяет предотвратить негативный пользовательский опыт и повысить качество обслуживания. Улучшение координации в работе команд. Вместо того чтобы мобилизовать все отделы для поиска источников проблем, Dynatrace позволяет определить причину проблемы и маршрутизировать ее на соответствующие подразделения. Это повышает эффективность и слаженность работы команд.

В планах у нас закончить проекты по модификации инфраструктуры и обновлению кода модулей приложения. Перед нами стоят очень амбициозные задачи. Соответственно, Dynatrace еще не раз придет к нам на помощь.