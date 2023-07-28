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28 июля, 2023
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CityNet впервые в Азербайджане предоставляет интернет со скоростью 10 Гбит/с

CityNet

Передовой интернет-провайдер Азербайджана CityNet сделал интернет-соединение своих индивидуальных и корпоративных клиентов более быстрым и качественным.

Компания первой в Азербайджане создала необходимую инфраструктуру для внедрения технологии XGPON. Благодаря XGPON, пользователи услуг CityNet получат быстрый интернет со скоростью до 10 Гбит/с.

С технологией XGPON клиенты смогут наслаждаться видеозвонками, онлайн-просмотром фильмов, играми, а также другими возможностями, пользуясь бесперебойным и качественным интернетом.

При помощи этой технологии компания CityNet, обеспечивающая высокоскоростное и надежное обслуживание пользователей, продолжает вносить свой вклад в развитие бизнеса и улучшения качества обслуживания клиентов.

Напомним, что CityNet является первым провайдером, внедрившим технологию XGPON в нашей стране.

Постоянно развивающийся интернет-провайдер CityNet, предоставляет высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.

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