В Epic Games Store можно бесплатно получить экшен Midnight Ghost Hunt

Epic Games Store бесплатно отдает многопользовательский экшен Midnight Ghost Hunt. Забрать игру можно до 8 июня 19:00 по бакинскому времени.

Игрокам предстоит взять на себя роли охотников за привидениями и самих призраков, чтобы сразиться друг с другом в матчах 4 на 4 с использованием разнообразного оружия и возможностью превращаться в предметы. На данное время Midnight Ghost Hunt находится в раннем доступе.

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Что будут раздавать в Epic Games Store через неделю, пока неизвестно.

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