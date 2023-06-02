В Epic Games Store можно бесплатно получить экшен Midnight Ghost Hunt

Epic Games Store бесплатно отдает многопользовательский экшен Midnight Ghost Hunt. Забрать игру можно до 8 июня 19:00 по бакинскому времени.
Игрокам предстоит взять на себя роли охотников за привидениями и самих призраков, чтобы сразиться друг с другом в матчах 4 на 4 с использованием разнообразного оружия и возможностью превращаться в предметы. На данное время Midnight Ghost Hunt находится в раннем доступе.
Что будут раздавать в Epic Games Store через неделю, пока неизвестно.
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