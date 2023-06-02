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2 июня, 2023
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Google Assistant потеряет возможность интеграции со сторонними приложениями

Google Assistant

Компания Google сообщила о скором прекращении поддержки интеграции Google Assistant со сторонними приложениями для списков и заметок. Виртуальный помощник продолжит взаимодействовать только с фирменным приложением Google Keep.

Пользователи сторонних приложений для списков и заметок уже начали получать предупреждения о прекращении с 20 июня работы голосовых команд Google Assistant.

Списки и заметки, ранее созданные с помощью Google Assistant, исчезнут. На странице поддержки в разделе «Где мои старые списки?» компания заявляет, что они также больше не будут доступны после 20 июня. Чтобы сохранить эти данные до истечения крайнего срока, необходимо:

  • Перейти на takeout.google.com.
  • Выбрать заметки и списки помощника.
  • Сохранить информацию.

Компания также заявляет, что «списки, которые вы создали голосом в Google Shopping, будут сохранены в Google Keep». Но уточняет, что списки покупок, созданные сторонними службами, не будут синхронизироваться с Google Keep.

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