Google Assistant потеряет возможность интеграции со сторонними приложениями

Компания Google сообщила о скором прекращении поддержки интеграции Google Assistant со сторонними приложениями для списков и заметок. Виртуальный помощник продолжит взаимодействовать только с фирменным приложением Google Keep.

Пользователи сторонних приложений для списков и заметок уже начали получать предупреждения о прекращении с 20 июня работы голосовых команд Google Assistant.

Списки и заметки, ранее созданные с помощью Google Assistant, исчезнут. На странице поддержки в разделе «Где мои старые списки?» компания заявляет, что они также больше не будут доступны после 20 июня. Чтобы сохранить эти данные до истечения крайнего срока, необходимо:

Перейти на takeout.google.com.

Выбрать заметки и списки помощника.

Сохранить информацию.

Компания также заявляет, что «списки, которые вы создали голосом в Google Shopping, будут сохранены в Google Keep». Но уточняет, что списки покупок, созданные сторонними службами, не будут синхронизироваться с Google Keep.

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