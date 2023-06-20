Стартовали продажи AR-очков ZTE Nubia Neovision Glass

Компания ZTE представила очки дополненной реальности под названием Nubia Neovision Glass в марте, на выставке MWC 2023. Теперь AR-очки поступили в продажу на международном рынке.

Гарнитура может быть подключена к целому ряду устройств — смартфонам, планшетам, ноутбукам, игровым консолям и дронам. Устройство выполнено в форме обычных солнцезащитных очков и весит всего 79 гр. Nubia Neovision Glass оснащены двумя дисплеями micro-OLED с разрешением 1920 x 1080 пикселей каждый, яркостью до 1800 кд/м2 и углом обзора 43°, образующими виртуальный 120-дюймовый экран. Аксессуар поддерживает миопическую регулировку от 0° до 500°, что может оказаться полезным для людей, которые носят медицинские очки для зрения. Очки имеют сертификаты TUV Rheinland и Hi-Res.

Предусмотрены два динамика, которые обеспечат качественный звук. Nubia Neovision поддерживают смену передней стеклянной панели на аналоги других цветов.

AR-очки Nubia Neovision Glass поступили в продажу по цене $529. Устройство уже можно купить в странах Европейского Союза, Великобритании, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Африки.

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