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20 июня, 2023
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В Steam начался летний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий

Steam Next Fest

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest), который Valve называет «праздником будущих новинок».

В рамках цифрового мероприятия можно опробовать демоверсии сотен тайтлов от различных студий, подключиться к трансляциям и беседам с разработчиками. Для облегчения навигации, Valve подготовила для каждого пользователя список рекомендаций фестиваля. Кроме того, доступные демоверсии можно просматривать по категориям или основным меткам.

Например, пользователям доступны пробные версии Eternights (jRPG о школьниках в духе Persona), Shadow Gambit: The Cursed Crew, от авторов Desperados III, симулятора уличного бойца Punch Club 2: Fast Forward от разработчиков Graveyard Keeper. Одна из необычных демок — HAELE 3D, в которой необходимо проектировать и кастомизировать ступни.

Фестиваль завершится 26 июня в 21:00 по бакинскому времени.

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