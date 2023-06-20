В Steam начался летний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest), который Valve называет «праздником будущих новинок».
В рамках цифрового мероприятия можно опробовать демоверсии сотен тайтлов от различных студий, подключиться к трансляциям и беседам с разработчиками. Для облегчения навигации, Valve подготовила для каждого пользователя список рекомендаций фестиваля. Кроме того, доступные демоверсии можно просматривать по категориям или основным меткам.
Например, пользователям доступны пробные версии Eternights (jRPG о школьниках в духе Persona), Shadow Gambit: The Cursed Crew, от авторов Desperados III, симулятора уличного бойца Punch Club 2: Fast Forward от разработчиков Graveyard Keeper. Одна из необычных демок — HAELE 3D, в которой необходимо проектировать и кастомизировать ступни.
Фестиваль завершится 26 июня в 21:00 по бакинскому времени.
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