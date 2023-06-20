Телевизоры Sony Bravia получат поддержку сервиса Zoom

Компания Sony объявила, что телевизоры серии Bravia, совместимые с Bravia Cam, получат поддержку сервиса видеоконференций Zoom. Это партнерство позволит пользователям легко общаться с друзьями, семьей и коллегами по работе не выходя из своей гостиной своего дома. Отмечается, что телевизоры Sony серии Bravia станут первыми, кто получит поддержку сервиса Zoom for TV в Google Play Store.

Для работы Zoom на телевизорах Bravia потребуется новая версия приложения. Благодаря поддержке Zoom телевизоры Bravia предложат своим владельцам воспользоваться всеми функциями сервиса — видеосвязь на экране телевизора, совместное использование экрана и инструменты для совместной работы.

Пользователи также смогут использовать расширенные функции Bravia Cam. Камера может распознавать нахождение пользователя в комнате, его удаленность от телевизора, а затем в соответствии с этим самостоятельно отрегулировать настройки звука и изображения.

Поддержку Zoom получат следующие модели телевизоров серии Bravia, совместимые с камерой Bravia Cam: X95L, X93L, A80L, X90L, X85L, X80L, X75L, Z9K, A95K, X95K, A90K, A80K, A75K, X90K, X90S, X85K и X80K.

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