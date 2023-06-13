Samsung представил 49-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G9 за $2199

Компания Samsung объявила о международном старте продаж игрового монитора Odyssey OLED G9. Впервые модель была показана на выставке CES в январе этого года.

Samsung Odyssey OLED G9 оснащен изогнутым экраном (1800R) Quad-HD с диагональю 49 дюймов, соотношением сторон 32:9 и частотой обновления 240 Hz. Коэффициент динамической контрастности составляет 1 000 000:1. Время отклика — 0,03 мс. Поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive Sync, HDR10+. Монитор отвечает требованиям стандарта VESA DisplayHDR True Black 400.

Монитор оснащен встроенным игровым хабом Gaming Hub, предоставляющим доступ к популярным игровым сервисам Nvidia GeForce Now и Xbox Game Pass. Благодаря наличию встроенного модуля Wi-Fi его можно использовать без подключения к ПК.

В оснащение устройства также входят порты HDMI 2.1, Micro HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, встроенные динамики суммарной мощностью 10 Вт и RGB-подсветка на задней панели с функциями CoreSync и Core Lighting+. Подставка позволяет регулировать высоту монитора (в диапазоне 120 мм) и угол наклона (от -2 до + 15 °).

До 25 июня монитор Samsung Odyssey OLED G9 будет доступен для предзаказа в США по цене $2199.

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