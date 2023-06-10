10 минут геймплея экшена в открытом мире Star Wars Outlaws

Издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment на шоу Forward представили первый геймплейный ролик приключенческого экшена в открытом мире Star Wars Outlaws.
События игры развернутся между пятым («Империя наносит ответный удар») и шестым («Возвращение джедая») эпизодами киносаги. Воровка Кей Весс работает на преступные синдикаты и пытается начать новую жизнь. Чтобы сделать это, ей и ее напарнику Никс нужно провернуть одно из крупнейших ограблений в истории Внешнего кольца галактики.
Кей выполняет один из контрактов и в процессе портит отношения с Пайками. Ролик показывает перестрелки с укрытиями, возможность отдавать команды зверьку Никс, выбор ответов в диалогах и бесшовный переход с планеты в космос, где можно участвовать в сражениях на корабле и совершать прыжки между системами.
Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PC, PS5, Xbox Series X/S.
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