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14 июня, 2023
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10 минут геймплея экшена в открытом мире Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws

Издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment на шоу Forward представили первый геймплейный ролик приключенческого экшена в открытом мире Star Wars Outlaws.

События игры развернутся между пятым («Империя наносит ответный удар») и шестым («Возвращение джедая») эпизодами киносаги. Воровка Кей Весс работает на преступные синдикаты и пытается начать новую жизнь. Чтобы сделать это, ей и ее напарнику Никс нужно провернуть одно из крупнейших ограблений в истории Внешнего кольца галактики.

Кей выполняет один из контрактов и в процессе портит отношения с Пайками. Ролик показывает перестрелки с укрытиями, возможность отдавать команды зверьку Никс, выбор ответов в диалогах и бесшовный переход с планеты в космос, где можно участвовать в сражениях на корабле и совершать прыжки между системами.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PC, PS5, Xbox Series X/S.

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