«Azercell Telecom» совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана запускает проект «Девушкам белое к лицу»

ООО «Azercell Telecom» объявляет о старте очередного этапа масштабного социального проекта, реализуемого совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана. Социальная кампания направлена на популяризацию спорта, особенно среди девушек, а также призывает общество поддержать развитие молодежи в этом направлении.

Цель социальной акции «Девушкам белое к лицу» — побудить девушек к физической и социальной активности, помочь им воспитать такие личные качества, как уверенность в себе и целеустремленность, а также приобщить к занятиям дзюдо с перспективой представлять нашу страну на международных спортивных аренах. Также инициатива затрагивает проблему ранних браков, актуальную как в мировом, так и в национальном масштабах.

В рамках акции первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, желающие пополнить ряды дзюдоисток и прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах, получат в подарок дзюдоги. Следует отметить, что Федерация дзюдо Азербайджана предоставляет молодежи дополнительные возможности и будет проводить различные мероприятия в рамках данного проекта.

Записать девушек на занятия по дзюдо можно по телефонам (+994 50) 226 28 34 и (+994 50) 226 28 35 или на сайте https://qizlaraagyarasir.az

Мы хотим, чтобы наши девушки носили дзюдоги, потому что девушкам белое к лицу.