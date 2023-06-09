Релиз Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5

На ежегодном игровом мероприятии Summer Game Fest 2023 была объявлена дата релиза экшена Marvel’s Spider-Man 2. Разработчики также показали ключевой арт игры, но новый трейлер не выпустили.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно для PS5. Возможность предварительного заказа появится 16 июня.

За обычный предзаказ откроется ранний доступ к двум костюмам Питера и Майлза (в разных цветах), гаджету и трем очкам навыков. За расширенную версию (Digital Deluxe) дадут предыдущие бонусы, 10 уникальных костюмов (по 5 на персонажа), предметы для фотомода и еще 2 очка навыков. В коллекционное издание дополнительно войдет 19-дюймовая статуэтка и стилбук.

Цена стандартного издания составляет $70, Digital Deluxe — $80, а коллекционного — $230.

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