Adobe добавила в приложение Express генеративный ИИ для создания изображений и видео по текстовым запросам

Компания Adobe добавила инструменты генеративного искусственного интеллекта Firefly в приложение Express для быстрого создания плакатов, листовок, видеороликов и других графических материалов. Теперь программа может генерировать изображения и визуальные эффекты на основе текстовых подсказок.

В Adobe Express есть каталог из более чем 20 тыс. графических объектов и шрифтов, которые могут быть персонализированы с помощью генеративного ИИ. Например, можно использовать визуальный эффект воздушных шаров для любого используемого шрифта. Как и при преобразовании текста в изображение, эффект будет взят из набора данных Adobe Stock. В новой версии Adobe Express есть возможность редактирования видео, что будет удобно для пользователей TikTok или Instagram Reels, а также функции импорта, редактирования и экспортирования файлов PDF.

Базовая версия приложения будет иметь порог генерируемого контента, который в настоящее время не определен. Также будет возможность подписаться на премиум-версию Adobe Express, в которой есть больше шаблонов на выбор, чем в бесплатной версии. Цена подписки — от $9,99 в месяц.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az